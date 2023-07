Η Τήλος είναι το πρώτο πιστοποιημένο zero waste νησί παγκοσμίως

Τώρα, με την πρωτοβουλία Just Zero Tilos της Polygreen, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να μετρά λίγο περισσότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, η Τήλος φέτος κατάφερε να γίνει ο πρώτος Πιστοποιημένος Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα, και το πρώτο νησί παγκοσμίως που φέρει τη διαπίστευση αυτή.

Το Zero Waste Cities είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης που αξιολογείται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Δημιουργήθηκε από τους Οργανισμούς Zero Waste Europe (ZWE) και Mission Zero Academy (MiZA) με στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε ευρωπαϊκές πόλεις και σε τοπικό επίπεδο.