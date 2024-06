Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε την καλοκαιρινή περιοδεία της

via Associated Press

Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία « This Is Me… Live » στις ΗΠΑ προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της, δηλώνοντας ότι πήρε την απόφαση με «σπαραγμό καρδιάς», όπως ανακοίνωσε η ίδια στους θαυμαστές της.

Υπενθυμίζεται ότι αφού ακύρωσε επτά ημερομηνίες της περιοδείας της- πρώτης στη Βόρεια Αμερική εδώ και πέντε χρόνια- τον περασμένο Απρίλιο, τη μετονόμασε αθόρυβα, αλλάζοντας την από «This Is Me… Now» (όπως τιτλοφορείται το πρώτο της άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια) σε «This Is Me… Live - The Greatest Hits».