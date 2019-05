Η Γιάννα Αγγελοπούλου στηρίζει το Πρόγραμμα CER κατά των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρώπη

Στο Residence Palace/το Διεθνές Κέντρο Τύπου, στην καρδιά του Ευρωπαϊκού συγκροτήματος των Βρυξελλών, έγινε η παρουσίαση της μελέτης «The big European sort? The diverging fortune of European regions» των Christian Odendahl, John Springford, Scott Johnson και Jamie Murray του CER/Centre for European Reform (Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση) . Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά μελετών του CER, που αποβλέπουν στην ανάλυση των προβλημάτων της σημερινής Ευρώπης με μακροπρόθεσμη λογική και – το κυριότερο – στην υπόδειξη τρόπων ώστε τα προβλήματα αυτά να ξεπεραστούν.

Την στήριξη αυτού του μελετητικού Προγράμματος, που βαφτίστηκε με διάθεση θετικής προοπτικής Growing Together, έχει αναλάβει – παράλληλα με το Bloomberg – η Γιάννα Αγγελοπούλου. Στην παρουσίαση της πρώτης αυτής μελέτης, παρατήρησε ότι «η Ελλάδα έμαθε τι σημαίνει λιτότητα. Όχι ως θεωρία, αλλά σε όρους σκληρής πραγματικότητας. Είδαμε τις ανισότητες να μεγαλώνουν. Συνεπώς γνωρίζουμε ότι ο δρόμος για το αύριο της Ευρώπης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη όλων – όμως, όλων μαζί. Χρειάζεται να μάθουμε - και το δίδαγμα από την ελληνική εμπειρία θα πρέπει να είναι πολύτιμο για όλη την Ευρώπη - τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η αναπτυξιακή ανισότητα στην κοινωνική συνοχή, αλλά και στα πολιτικά μας συστήματα». Ειδικά για την Ελλάδα θα χρειαστεί να λειτουργήσουν πρωτοβουλίες, οι οποίες να δίνουν γνήσιο περιεχόμενο στην έννοια της «ανάπτυξης όλων μαζί».

Στην παρουσίαση της μελέτης CER για τις ανισότητες μετέσχαν με σχόλια και παρατηρήσεις η Cincia Alcidi, του Centre for European Policy Studies, ο JoaquinOliveira Martins του ΟΟΣΑ, η Raquel Ortega Agnes του Birbingham Business School και ο Joaquin Almunia, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη αρμόδιος για την αξιολόγηση της μεταΜνημονιακής εποπτείας της Ελλάδας για λογαριασμό του ESM.

O J. Almunia μίλησε για το πώς η κρίση κατέστρεψε μέσω της λιτότητας ορισμένα από τα κεκτημένα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, ενώ στάθηκε στην έλλειψη κοινωνικής διάστασης της Ένωσης που οδηγεί σε ανάδυση του λαϊκισμού λόγω της έλλειψης πολιτικής στήριξης στις περιφέρειες οι οποίες βρέθηκαν σε κρίση.

Το μελετητικό Πρόγραμμα του CER παρακολουθεί τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής οικονομίας και τις κοινωνικές επιπτώσεις που είχαν από την δεκαετία του ΄80 έως σήμερα, και ιδιαίτερα τις εξελίξεις σε επίπεδο εισοδημάτων, πλούτου και περιφερειακών ανισοτήτων. Με όσα αυτά σημαίνουν για την δημόσια συζήτηση και την κοινωνική κατάσταση στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και για το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Οι πολιτικές συνέπειες που είχε η διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης σε επίπεδο ανάπτυξης είναι εμφανείς παντού. Υπάρχει αίσθηση ματαίωσης στις φτωχότερες περιοχές για την σχετική οικονομική τους υστέρηση, υπάρχει αίσθηση κοινωνικής απώλειας όσο οι νεότεροι φεύγουν, υπάρχει ένταση έναντι των μητροπολιτικών «ελιτ» που διακυβερνούν προς ίδιον όφελος. Για το CER, οι διαμορφωτές πολιτικής στην Ευρώπη οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η επίπτωση των ανισοτήτων μπορεί να έχει εκδηλωθεί σχετικά πρόσφατα, είναι όμως πιθανό να ενταθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Ο John Springford αναπληρωτής διευθυντής του CER και εκ των συντακτών της μελέτης σημείωσε: «Στις μεγάλες πόλεις οι νεότεροι και μάλιστα όσοι έχουν καλύτερη εκπαίδευση λειτουργούν μαζί με τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις. Μια τέτοια διαδικασία επιλογής βελτιώνει μεν την παραγωγικότητα, αλλά εντείνει και την πολιτική πικρία, πράγμα που δημιουργεί πολιτικά διλήμματα».

Ο Christian Odendahl επικεφαλής οικονομολόγος του CER συντάκτης και αυτός της μελέτης είπε: «Η ανταπόκριση της πολιτικής [στα θέματα ανισότητας] θα πρέπει να περιλάβει τρία στοιχεία: να έρθουν τα μικρά αστικά κέντρα και η περιφέρεια πλησιέστερα στις μεγάλες πόλεις με επενδύσεις σε μεταφορική και ψηφιακή υποδομή, να γίνουν οι περιοχές που έχουν πληγεί από αποβιομηχάνιση κέντρα έρευνας , καινοτομίας και εκπαίδευσης διεθνούς επιπέδου και να υπάρξει ισχυρή επένδυση στην εκπαίδευση όλων των νέων – και στις πόλεις και στην περιφέρεια».

Το Centre for European Reform είναι ένα think tank που στόχο του έχει την βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την μελέτη των προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει. Το CER είναι ιδιωτικό/μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα, χωρίς πολιτική ή κομματική διασύνδεση, ανεξάρτητο και από τους θεσμούς της ΕΕ. Αυτοποθετείται ως φιλο-Ευρωπαϊκό, όχι όμως και χωρίς κριτική διάθεση [https://www.cer.eu]