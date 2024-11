Εχετε μετρήσει τη χοληστερόλη σας; Νέα έρευνα τη συσχετίζει με τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας

Halfpoint Images via Getty Images

Πώς μελετήθηκε η σύνδεση;

Οι ερευνητές εξέτασαν σχεδόν 10.000 ηλικιωμένους στα 70 τους έτη για ένα διάστημα έξι χρόνων. Οι συμμετέχοντες ήταν μέρος του ASPirin in Reducing Events in the Elderly , ένα ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολουθεί πώς οι χαμηλές δόσεις ασπιρίνης επηρεάζουν την υγεία των ηλικιωμένων.