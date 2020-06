Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Η ομοσπονδιακή στιγμή της ΕΕ;

OLIVIER HOSLET via Getty Images Σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 19 Ιουνίου με κυρίαρχο θέμα το Ταμείο ανάκαμψης (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP) (Photo by OLIVIER HOSLET/POOL/AFP via Getty Images)