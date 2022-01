Ηφαίστειο Τόνγκα: Ανοιχτό ενδεχόμενο ενός mega-τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

via Associated Press Εικόνα από το πλημμυρικό φαινόμενο που προκάλεσε το τσουνάμι από τα νησιά Τόνγκα σε ακτή της Καλιφόρνια, στις 15 Ιανουαρίου 2022, μετά από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου.. (Shmuel Thaler/The Santa Cruz Sentinel via AP)

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Tonga θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο κατάρρευσης του θόλου του ηφαιστείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας. Μία τέτοια κατάρρευση θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι μεγαλύτερης κλίμακας, το οποίο θα επεκταθεί σε όλη την έκταση του Ειρηνικού Ωκεανού.

via Associated Press Δορυφορική φωτογραφία από τον ιαπωνικό δορυφόρο Himawari-8, δείχνει την τεράστια έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου κοντά στα νησιά Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό. 15 Ιανουρίου 2022. (NICT via AP)

Σε δήλωσή του, ο Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, με βάση τις επιτόπιες έρευνες που διεξήγαγε ο ίδιος στο ηφαίστειο Κρακατάου, το οποίο ανήκει σε ίδιο γεωτεκτονικό πλαίσιο το Δεκέμβριο του 2018, τονίζει τη δυσκολία πρόβλεψης της εξέλιξης τέτοιων φαινομένων, καθώς δεν είναι άμεσα ορατές οι παραμορφώσεις, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση των αερίων που εκλύονται από το ηφαίστειο και είναι αδύνατη η εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου σεισμογράφων.