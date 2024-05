Το σημερινό περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιβάλει κυρώσεις στη «Voice of Europe», «ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης που διεξάγει συστηματική, διεθνή εκστρατεία χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και στρέβλωσης των γεγονότων, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε δύο παράγοντες του Voice of Europe. Ο ένας από τους δύο, ο Artem Marchevskyi, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εξαγορά της μάρκας μέσων ενημέρωσης Voice of Europe. Ο Marchevskyi ήταν ο κρυφός επικεφαλής της Voice of Europe και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση παραπληροφόρησης και μεροληπτικών αφηγήσεων που υπονόμευαν την αξιοπιστία και τη δημόσια εικόνα της Ουκρανίας - καθώς και τις προσπάθειές της να αμυνθεί απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.