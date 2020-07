Είναι επίσημο: Ο γάμος δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για μια ευτυχισμένη ζωή

Τα συμπεράσματα της έρευνας υποστηρίζουν πρόσφατη μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου καθηγητή Συμπεριφορικών Επιστημών στο London School of Economics και συγγραφέα του βιβλίου «Happy Ever Afterr: Escaping The Myth of The Perfect Life», Πολ Ντόλαν, σύμφωνα με την οποία «η πιο υγιής και πιο ευτυχισμένη υποομάδα του πληθυσμού είναι οι γυναίκες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ και δεν έκαναν παιδιά», καθώς οι παραδοσιακοί δείκτες που χρησιμοποιούνταν για την μέτρηση της επιτυχίας -όπως ο γάμος και η ανατροφή των παιδιών -δεν σχετίζονται πλέον με τα επίπεδα ευτυχίας.