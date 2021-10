Είναι ώρα να υιοθετήσουμε το ροζ σακάκι και το επαναστατικό στυλ του Ντάνιελ Κρεγκ

Toby Melville via Reuters

Toby Melville via Reuters

Στην πρεμιέρα του No Time to Die, ο Ντάνιελ Κρεγκ έκανε μια ενδυματολογική δήλωση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποχαιρετισμός στο παραδοσιακό dress code του Μποντ. Ντυμένος με ένα κερασί χρώματος σακάκι με την υπογραφή Anderson & Sheppard, το τζαζ στυλ του «τέντι μπόϊ» (που λάνσαρε) ήταν πολύ μακριά από το παραδοσιακό μαύρο σμόκιν look που περιμέναμε.