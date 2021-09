«No Time To Die»: Η κριτική για τον Μποντ - Τι γράφουν Times, Variety, Hollywood Reporter

Universal No Time To Die

Μπορεί οι αναβολές της κυκλοφορίας του «No Time To Die» να δοκίμασαν την υπομονή των φαν του Μποντ (η έξοδος της ταινίας είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2019, αλλά μετά την αποχώρηση του σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2020 και στη συνέχεια λόγω πανδημίας, ακόμη δύο φορές), αλλά η παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο είχε λάμψη βασιλική.

Στο κόκκινο χαλί, μαζί με τους πρωταγωνιστές, το «παρών» έδωσαν ο Κάρολος και η Καμίλα, καθώς και ο Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Όπως επίσης και ο παγκόσμιος Τύπος. Οπότε το ερώτημα είναι, πώς υποδέχτηκε η κριτική το «No Time To Die»;

(*Οι κριτικές που ακολουθούν δεν έχουν σπόιλερ).

Η τελευταία ταινία με τον Κρεγκ στον ρόλο του κορυφαίου κατασκόπου των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών είναι μία επική καταιγίδα γεμάτη πάθος, δράση, δράμα,αστεία (σε μία σκηνή ο Μποντ αποκαλεί τον «Μ» darling), θλίψη, τρόμο και εξωφρενικά ανόητη παλιομοδίτικη δράση σε μία ταινία που θυμίζει τον κόσμο του Dr No στο νησί του...

Το No Time To Die [...] ίσως πάνω απ’ όλα είναι big: πολλή δράση, πολύ γέλιο, πολλές επικίνδυνες σκηνές[…] Το Νο Time To Die μοιάζει να συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, έξω, στον μεγάλο ανοιχτό χώρο που λαχταράμε όλοι.

[Στην ταινία] Υπάρχουν πολλές αναδρομές ιδεών και εικόνων από τις περιπέτειες του Μποντ στο παρελθόν. Υπάρχουν ωστόσο, βασικές διαφορές. Πρώτον, όλα είναι γεμάτα χρώμα. Ευχαριστούμε τον διευθυντή φωτογραφίας του La La Land, Λάινους Σάντγκρεν, για τις υπέροχες ανατολές και τα σούρουπα, καθώς και τα πλούσια χρώματα της πρώτης σεκάνς δράσης…

Επίσης, σε αρκετές σκηνές είναι πραγματικά αστεία. Το mood είναι πιο κοντά στα απολαυστικά αποσπάσματα των ταινιών με τον Σον Κόνερι και το χιούμορ είναι σύγχρονο και βρετανικό: το σενάριο της Φίμπι Γουόλερ - Μπριτζ έδωσε προφανώς το επιθυμητό αποτέλεσμα... Σας περιμέναμε πολύ καιρό, κύριε Μποντ και είναι χαρά και ανακούφιση να σας έχουμε πάλι εδώ.

Είναι καλύτερο από καλό. Είναι υπέροχο. Μετά από μία εκπληκτική έναρξη (Casino Royale) και τρεις ενδιάμεσες τρύπες στο νερό, ο Ντάνιελ Κρεγκ - Μποντ εκπλήρωσε τελικά την αρχική του υπόσχεση. Αυτό είναι ένα όλο συναίσθημα, συγκινητικό πορτρέτο ενός απαρχαιωμένου ήρωα που βρίσκεται αντιμέτωπος με το γεγονός ότι έχει πλέον ξεπεραστεί…

Στις πέντε ταινίες που έκανε ο Κρεγκ δίχασε τις απόψεις, κατ’ αρχάς από την επιλογή του στο καστ (πολύ ξανθός, πολύ μικρόσωμος) μέχρι το στιλ της ερμηνείας τουκαι τις δηλώσεις του εκτός οθόνης. Ωστόσο, όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εδώ. Είναι μια εκπληκτικά χαρισματική παρουσία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο καρέ και η υπόκλιση του έχει ένα εξαιρετικό, ευγενικό στιλ.

Αυτή η ταινία κάνει πράγματα που καμία ταινία Μποντ δεν έχει κάνει, και παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε ανατροπές που είναι όχι μόνο οικείες αλλά και ανακουφιστικές, είναι τα ασυνήθιστα που κάνουν τόσο συναρπαστική την ταινία... Ένα εξαιρετικό, εκπληκτικό φινάλε δίνει στον Κρεγκ την αποχώρηση που του αξίζει. Όταν μια συνταγή είναι τόσο σκληρή και γρήγορη, ακόμη και οι παραμικρές τροποποιήσεις είναι συναρπαστικές. Σηκώστε ένα ποτήρι μαρτίνι – η αναμονή άξιζε.

Το No Time To Die είναι ένας θρίαμβος: μια εκρηκτική, γεμάτη ένταση, τολμηρή και κυρίως γεμάτη εκπλήξεις περιπέτεια, που παίζει με τις προκαταλήψεις μας για τον σπουδαιότερο μυστικό πράκτορα του κόσμου και εξερευνά την προσωπική του ζωή πιο στενά από ποτέ. Υπέροχος ο Ντάνιελ Κρεγκ - Μποντ, ακόμα κι αν είναι τόσο τρομαγμένος συναισθηματικά, όσο εξαιρετικά ανατριχιαστικός είναι στην όψη ο αντίπαλός του Σαφίν (Ράμι Μάλεκ).

Το No Time to Die είναι μια καταπληκτική ταινία: ένα γεμάτο ανατροπές θρίλερ Τζέιμς Μποντ με μία νεοκλασικού τύπου αιχμή. Πρόκειται για μια κλασική ταινία Μποντ γυρισμένη με κομψότητα και το σωστό συναισθηματικό touch, που θα σας κρατήσει μέχρι τέλους σε αγωνία.

Έχει όλο το θέαμα που θα περιμένατε από μια ταινία του 007, με μερικές εκπλήξεις στην πορεία και αποδεικνύεται ένα διασκεδαστικό, συναρπαστικό και τολμηρό φινάλε για τον Ντάνιελ Κρεγκ […] Το No Time to Die επιβεβαιώνει ότι όποιος και αν είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, πρέπει να χωρέσει σε μεγάλα παπούτσια.

Press Association (8/10)

Το No Time To Die είναι το ικανοποιητικό κεφάλαιο από συναισθηματικής άποψης με τον Κρεγκ στον ρόλο του Μποντ [...] Ο Μποντ θα επιστρέψει -και αυτός ή αυτή- θα είναι καλύτερος άνθρωπος για αυτό.

Θεαματικά καλά γυρισμένο, με υπέροχα σκοτεινούς κακούς (η ερμηνεία του Ράμι Μάλεκ είναι άψογη) και ίσως με περισσότερο βάθος απ’ ό,τι πριν, ο Μποντ πραγματικά μπορεί να σώσει τη μέρα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα για το σινεμά.

Ανεξάρτητα από τις ελλείψεις στην πλοκή και κάποιες επιμέρους αργές σκηνές, υπάρχουν πολλά που θα απολαύσουν οι σκληροπυρηνικοί φαν του Μποντ [...] Μπορεί (η ταινία) να μην έχει την κατάταξη του Skyfall, αλλά είναι ένας συγκινητικός αποχαιρετισμός για τον ηθοποιό που έχει αφήσει αναμφισβήτητα το πιο ανεξίτηλο σημάδι στον ρόλο μετά τον Κόνερι.