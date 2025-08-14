Ενημέρωση για τις φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας τα τελευταία 24ωρα παρείχαν το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτριος Μάλλιος και ο αρχηγός της Πυροσβετικής Θεόδωρος Βάγιας.

Ο Γ.Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στις ενδείξεις και εν πολλοίς αποδείξεις, όπως είπε, για περιπτώσεις εμπρησμού στην Αχαΐα και άλλα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια ενώ εξαπέλυσε τα πυρά του κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για τη στάση του τα τελευταία 24ωρα, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για λάθη και παραλείψεις.

«Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων όσον αφορά την πυρκαγιά. Και σε επίπεδο καθαρισμού των οικοπέδων και σε επίπεδο βοήθειας κατάσβεσης της φωτιάς και προστασίας της ανθρώπινης ζωής» τόνισε αρχικά ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Ηταν εγκληματικό και επικίνδυνο αυτό που είπε ο κ. Πελετίδης, ότι δηλαδή κάποιοι έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112».

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» πρόσθεσε.

«150 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες»

«Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες με κόκκινο συναγερμό και 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Πρόκειται για μια συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού» υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ.Κεφαλογιάννης»

«Δευτέρα και Τρίτη εκδηλώθηκαν πάνω από 150 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα μας απασχολήσαν πολλαπλά μέτωπα στη δυτική Ελλάδα γεγονός που απαίτησε διασπορά δυνάμεων για την αντιμετώπισή τους. Κατά μέσο όρο το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να διαχειριστεί περίπου 40 πυρκαγιές ανά ημέρα, με τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός να ανέρχεται πάνω από 70 ημερησίως» ανέφερε.

Με τα έως τώρα δεδομένα από το σύστημα Copernicus οι πληγείσες εκτάσεις για Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα με πολύ μικρό ποσοστό καμένου δάσους, όπως είπε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

«Σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών»

Ο Γ.Κεφαλογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στις φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Αχαΐα λέγοντας: «Στην συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα καθώς και στα Συχαινά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές. Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες, την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο Δυτικό μέτωπο».

Απαντήσεις στα fake news

Τέλος, ο αρμόδιος υπουργός κατήγγειλε fake news που κυκλοφόρησαν αναφορικά με τις φωτιές διευκρινίζοντας τα εξής: «Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό. Δεν καταστραφηκε η Βιομηχανικη περιοχή της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης. Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, ΟΧΙ η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας»

