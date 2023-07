«Είστε στη σκέψη, την καρδιά και την ψυχή μου, σας ευχαριστώ πολύ»: Το αντίο του Έλτον Τζον

via Associated Press

Στη συναυλία που είχε διάρκεια δυόμισι ωρών και άνοιξε με το Bennie And The Jets, ο ηλικίας 76 ετών θρύλος της μουσικής ερμήνευσε 23 από τα πιο διάσημα τραγούδια του και εμφανίστηκε με τέσσερα εκθαμβωτικά -όπως πάντα, άλλωστε- κοστούμια, ενώ σε ένα μήνυμα - έκπληξη, ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, τον ευχαρίστησε για όλα όσα έχει κάνει για άλλους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ακολούθησαν τα Tiny Dancer, Have Mercy On The Criminal και το κλασικό Rocket Man. Στο setlist ήταν και το Candle In The Wind που είχε τραγουδήσει στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997, προσαρμόζοντας τους στίχους στη ζωή της.

Ευχαρίστησε επίσης τη μπάντα και τους συνεργάτες που τον συνόδευσαν στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, αφιερώνοντας το τραγούδι του Don’t Let The Sun Go Down On Me στους ίδιους και στην οικογένειά του.