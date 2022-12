«Εκατοντάδες» αναφορές για UFO στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Τον Ιούνιο του 2021 το Office of the Director of National Intelligence ανέφερε πως μεταξύ του 2004 και του 2021 είχαν υπάρξει 144 τέτοιες επαφές, 80 εκ των οποίων κατεγράφησαν σε πολλαπλούς αισθητήρες.