Εκθεση για την επιρροή των Μυκηναίων στη Σικελία με 80 έργα από ελληνικά μουσεία

Με 80 έργα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών συμμετέχει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού στην έκθεση « The Kingdom of Aḫḫijawa. The Mycenaeans and Sicily » που εγκαινιάστηκε στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Paolo Orsi των Συρακουσών.

Στην έκθεση, παρουσιάζονται έργα από σημαντικά Ιταλικά Μουσεία (the Paolo Orsi Museum, the Museum of Caltanissetta, the Archaeological Museum of Taranto, the Monuments Office of Lecce and Brindisi and the Archaeological Museum of Cagliari).