Εκτός από τη μαγειρική, άλλη μια μεγαλύτερη αγάπη του Bourdain ήταν η μουσική

Ο Anthony Bourdain ήταν παθιασμένος για πολλά πράγματα στη ζωή: το φαγητό, τα ταξίδια, τη γνωριμία με νέους ανθρώπους. Πέρα όμως από αυτά, μια από τις μεγαλύτερες αγάπες του ήταν η μουσική, για την οποία μάλιστα συχνά έκανε εκτενείς συζητήσεις. Για παράδειγμα, ήταν από τους σεφ που συνιστούσε στους μάγειρες να ακούν έναν δίσκο των Stooges αντί για τον ήχο του χρονόμετρου.

Ο Bourdain μαζί με τον Tommy Ramone και κάποιους από το καστ της τηλεοπτικής σειράς «30 Rock» συμμετείχαν το 2012 στο βίντεο κλιπ του Joey Ramone με τίτλο «New York City». Όσο ο Bourdain ήταν ειδικός στη γαστρονομία και παρουσίαζε νέες προτάσεις στις τηλεοπτικές του εκπομπές, τόσο έβρισκε τον τρόπο να καλεί μουσικούς που συμμετείχαν στις εκπομπές του «No Reservations» στο Travel Channel και «Parts Unknown» στο CNN.

Ο Bourdain πραγματοποίησε γυρίσματα με το αμερικανικό συγκρότημα The Black Keys, κάνοντας barbeque στο Ohio, ενώ σε άλλο γύρισμα έπινε και έκανε τατουάζ με τους Sleigh Bells. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι αγαπημένοι του guest stars ήταν οι Queens of the Stone Age, με τους οποίους ο Bourdain πέρασε μια εβδομάδα σε στούντιο ηχογράφησης το 2011.

«Είναι καλοί. Είναι αστείο, γιατί όλοι έχουν διαφορετικά στυλ. Ο Dave έχει το κλασικό στυλ της Νέας Ορλεάνης, ο Joss αγαπάει πολύ το φαγητό και μαγειρεύει καλά. Ξέρει το φαγητό του, ο Hutch είναι εξαιρετικός μάγειρας. Όλοι έχουν ειδικότητα. Το ανακαλύπτω με την πάροδο του χρόνου: άνθρωποι που ποτέ δεν περίμενες να είναι ειδικοί στο φαγητό, τελικά αποδεικνύουν ο αντίθετο», είχε δηλώσει ο Bourdain στον ιστότοπο Spin για το συγκρότημα.

Ο διάσημος σεφ, δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει για τη μουσική που δεν του άρεσε. Σε ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε το 2007, ο Bourdain είπε ότι μισούσε τη disco γιατί ακούγεται σαν ένα είδος μουσικής που θα άρεσε στους γονείς του και δεν το αισθανόταν ως κάτι «επείγον» και επικίνδυνο, σε αντίθεση με αυτά που άκουγε στα ροκ κλαμπ.