Εκτος λειτουργίας ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης και social media σε όλο τον πλανήτη

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη το μεσημέρι της Τρίτης.

Kάποιες αναφορές δείχνουν η δυσλειτουργία να εντοπίζεται στον πάροχο υπηρεσιών cloud computing, Fastly, με έδρα τις ΗΠΑ.