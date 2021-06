Εμπόριο ναρκωτικών: Τώρα και ψηφιακό, λόγω πανδημίας

LUIS ROBAYO via Getty Images 21 Μαρτίου 2021. Ένα μεγάλο υποβρύχιο μεταφοράς φορτίου κοκαϊνης εντοπίζεται από τις αρχές της Κολομβίας. Το φορτίο προοριζόταν για το Μεξικό και είχε ως αποστολέα την ένοπλη ομάδα ανταρτών FARC, σύμφωνα μετις κολομβιανές αρχές. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Όπως ακριβώς συνέβη με τα σούπερ μάρκετ, τα εστιατόρια και με τους προμηθευτές μαγιάς για όσους προτιμούν το σπιτικό ψωμί, το εμπόριο ναρκωτικών έγινε ψηφιακό για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του κατά την διάρκεια των Lockdown και θα μπορούσε να παραμείνει έτσι, ακόμα και όταν τελειώσει η πανδημία COVID-19, σημειώνει σε επίσημη αναφορά της η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών της Ευρώπης. «Η πανδημία ωθεί τους εγκληματίες ναρκωτικών στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας μια τέτοια τάση», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης για τα ναρκωτικά του 2021, που συντάχθηκε από τον οργανισμό EMCDDA με έδρα τη Λισαβόνα. «Οι έμποροι ναρκωτικών μετακινούνται από τους δρόμους στα κοινωνικά μέσα, λαμβάνοντας παραγγελίες μέσω κρυπτογραφημένων υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων, στέλνοντας ναρκωτικά σε πελάτες μέσω υπηρεσιών παράδοσης στο σπίτι», σημειώνεται στην έκθεση.

Zollfahndungsamt Hamburg via via REUTERS 24 Φεβρουαρίου 2021, Αμβούργο - Γερμανία. 16 τόνοι κοκαϊνης εντοπίζονται μέσα σε 1700 τενεκεδένια δοχεία, σε μία επιχείρηση όπου βρέθηκε τελικά η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαϊνης στα ευρωπαϊκά αστυνομικά χρονικά. Zollfahndungsamt Hamburg/Handout via Reuters

Η πανδημία έχει προκαλέσει αλλαγές σε κάθε επίπεδο του εμπορίου ναρκωτικών, από εμπόρους χονδρικής και λαθρεμπόρους, μέχρι «εμπόρους γειτονιάς» ή τα λεγόμενα «βαποράκια». Με τα διεθνή ταξίδια να διακόπτονται και να κλείνουν τα σύνορα, οι λαθρέμποροι βασίζονται περισσότερο στα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς (ακόμα και κοντέινερ) και λιγότερο στους ανθρώπους - μεταφορείς, αναφέρει η έκθεση. Το εμπόριο ναρκωτικών αποδείχθηκε ανθεκτικό, με στοιχεία που δεν δείχνουν μείωση της διαθέσιμης ποσότητας κοκαΐνης, ενώ περισσότεροι άνθρωποι καλλιεργούσαν κάνναβη στο σπίτι. «Η αγορά ναρκωτικών συνεχίζει να προσαρμόζεται στην πανδημία του COVID-19, καθώς οι διακινητές ναρκωτικών προσαρμόζονται στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και στο κλείσιμο των συνόρων», υπογραμμίζει. «Παρόλο που οι ”αγορές λιανικής πώλησης” ναρκωτικών στο δρόμο είχαν πάψει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των πρώτων lockdown, με αποτέλεσμανα προκύψει ορισμένες ελλείψεις σε τοπικό επίπεδο, οι πωλητές και οι αγοραστές ναρκωτικών προσαρμόστηκαν αυξάνοντας τη χρήση υπηρεσιών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, εφαρμογών στα κοινωνικά μέσα, διαδικτυακών πηγών και υπηρεσιών παράδοσης κατ′ οίκον.»

ERIKA SANTELICES via Getty Images 1 Noεμβρίου 2020. Φορτίο με 1,747 τόνους κοκαϊνης εντοπίζεται από τις αρχές της Κολομβίας στο Σάντο Ντομίνγκο. Ήταν "καμουφλαρισμένο" ως είδη κουζίνας(!) και είχε τελικό προορισμό το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. (Photo by Erika SANTELICES / AFP) (Photo by ERIKA SANTELICES/afp/AFP via Getty Images)