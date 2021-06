Ο θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη: Το πάθος, η κραυγή και τα δάκρυα χαράς

GONZALO FUENTES via REUTERS 9 Ιουνίου 2021. Η Μαρία Σάκκαρη προκρίνεται στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός αποκλείοντας την Ίγκα Σβιάτεκ από την Πολωνία. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το ματς να μοιάζει πολύ ευκολότερο από όσο πραγματικά ήταν, θριαμβεύοντας με καθαρό σκορ 2-0 σετ απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί, την Ίγκα Σβιάτεκ από την Πολωνία, κάτοχο του τροπαίου στο Ρολάν Γκαρός.

Clive Brunskill via Getty Images ψ (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Η Σάκκαρη έμεινε συγκεντρωμένη σε όλη τη διάρκεια του ματς, κάτι που φαίνεται από τα πολύ περιορισμένα λάθη της, ενώ κράτησε μέσα της όλα την αγωνία για να μετατραπεί σε δάκρυα χαράς μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Μαρία έχει στη διάθεσή της λιγότερες από 24 ώρες για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει, πριν από το επόμενο τεράστιο ματς της καριέρας της, καθώς ο ημιτελικός θα γίνει το πρωί της Πέμπτης 10 Ιουνίου. Θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί των ανδρών όπου θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Παρασκευή.

Σε αυτά τα δέκα καρέ αποτυπώνεται η ένταση ενός αγώνα που κατέληξε σε ιστορική επιτυχία για το ελληνικό τένις και για την πρωταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη.

Clive Brunskill via Getty Images PARIS, FRANCE - JUNE 09: Maria Sakkari of Greece celebrates during her Ladies Singles Quarter-Final match against Iga Swiatek of Poland on Day Eleven of the 2021 French Open at Roland Garros on June 09, 2021 in Paris, France. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

MARTIN BUREAU via Getty Images Greece's Maria Sakkari (L) and Poland's Iga Swiatek shake hands at the end of their women's singles quarter-final tennis match on Day 11 of The Roland Garros 2021 French Open tennis tournament in Paris on June 9, 2021. (Photo by MARTIN BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)