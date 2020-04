Ένα νέο συμβόλαιο στην Ευρώπη για την εξουδετέρωση της πολιτικής χρονοβόμβας

Τα κράτη-μέλη παραμένουν συνεργάτες αλλά δεν κάνουν βήματα ομοσπονδίωσης ενόψει της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έρχεται μετά την πανδημία. Οι αποκλίσεις στη δυνατότητα των κρατών-μελών να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα για την ανάκαμψη παραμένουν κρίσιμες και οι συγκλίσεις φαίνονται και πάλι ασθενείς ως αδύνατες. Και όμως, όπως σωστά δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάουλο Τζεντιλόνι, είναι κρίσιμο η επόμενη ημέρα μετά την πανδημία να οδηγήσει σε ανάκαμψη χωρίς περαιτέρω αποκλίσεις των οικονομιών, κάτι που θα ήταν πια δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Θυμίζω ότι τα ομόλογα ειδικού σκοπού είχαν προταθεί προ ετών και από την Επιτροπή σε άλλη φυσικά συγκυρία, στην προηγούμενη κρίση. Τότε όπως και τώρα η άρνηση του Βορρά ήταν σαφής. Η ΕΚΤ, αντίθετα, προσπαθεί να συνεχίσει τη γραμμή Ντράγκι, κάτι που αποτελεί ένα από τα λίγα ξεκάθαρα θετικά σημεία των ημερών. Με το έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την επίσης σημαντική άρση των περιορισμών που της δίνει πια τη δυνατότητα να κατέχει πάνω από το ένα τρίτο του χρέους μιας χώρας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, η αντιπρόταση για κοινό ομόλογο των χωρών του Νότου είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πώς θα μπορούσε να αποτελέσει λύση. Θα ξεκινούσε – και μάλιστα από την πλευρά του Νότου – την διάλυση του οικοδομήματος και μάλιστα χωρίς να είναι σε θέση να προσφέρει πολύ αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Ενώ η τυχόν επιφυλακτική στάση των αγορών θα σφράγιζε περαιτέρω την εικόνα έλλειψης ισχύος και ένδειας προοπτικών για το Νότο.

Εγγραφείτε και ακολουθήστε Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας. Μάθετε Περισσότερα Newsletter Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail Eυχαριστούμε για την εγγραφή σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Η υποστήριξη του Νότου με περισσότερα δάνεια και σκληρούς όρους (αντί για νέο, εσωτερικό «Σχέδιο Μάρσαλ» που ακούγαμε από βερμπαλιστές Ευρωπαίους αξιωματούχους μέχρι πρότινος) τον καταδικάζει σε μόνιμη λιτότητα και μεσοπρόθεσμα θα φέρει εθνικιστές στην εξουσία. Τα δάνεια του ESM, διαβάζουμε στη δήλωση της Πέμπτης, θα είναι διαθέσιμα στα κράτη-μέλη «with standardised terms agreed in advance by the ESM Governing Bodies, reflecting the current challenges, on the basis of up-front assessments by the European institutions» (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ ). Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει σκληρούς αλλά προσαρμοσμένους όρους, εκτός αν στις 23 Απριλίου η ισορροπία διαμορφωθεί διαφορετικά.

Η Γερμανία και ο θρίαμβος του κράτους-εταιρεία