3ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με 120 συγγραφείς - ομιλητές από 17 χώρες

Το Κινητό αστικό καθιστικό, που σχεδίασε και υλοποίησε ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος VARCITIES (Visionary Nature Bases Solutions for Health, Well-Being and Resilience in Cities) από το HORIZON 2020, -το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης-, ταξιδεύει στην πόλη, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και αυξάνοντας την αξία των χώρων που επισκέπτεται.