Ένας έλληνας αναρχικός που μάχεται κατά του ISIS μιλά στην κάμερα για όλα όσα ζει στο μέτωπο του πολέμου

Πριν από πέντε περίπου ημέρες στο YouTube αναρτήθηκε η συνέντευξη ενός έλληνα αναρχικού, του Νίκου Ματαράγκα, ο οποίος όπως υποστηρίζει ενταγμένος στο Διεθνές Τάγμα Ελευθερίας μάχεται ενάντια στον ΙSIS.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ Belkî Sibê: A journey through the Syrian War and the Rojava Revolution.

Όπως φαίνεται από το πλάνο, η συνέντευξη γίνεται σε ένα μισογκρεμισμένο κτίριο ενώ πίσω από τον άνδρα ξεχωρίζει ένα καλάσνικοφ.

Ο ίδιος αναφέρει πως προέρχεται από οικογένεια κομμουνιστών και για το λόγο αυτό από μικρός είχε μυηθεί στο κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας του κόμματος.

Εξηγεί πως μάχεται ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος μετά από δική του απόφαση ενώ είναι μέλος του Ρουβίκωνα. Πέρασε ένα μήνα από βασική εκπαίδευση στα όπλα, ενώ μετά έφυγε για το μέτωπο του πολέμου.

Μιλά για τους συντρόφους που χάθηκαν μπροστά του και για τα συναισθήματα που ο ίδιος βίωσε βοηθώντας στη διάσωση άλλων ανταρτών.

’Εχει πάρει μέρος σε δέκα επιχειρήσεις μέσα στη Ράκκα από τις οποίες βγήκε ζωντανός.