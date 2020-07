Ένας κρυμμένος ωκεανός κάτω από τους πάγους της Ανταρκτικής

Στην Ανταρκτική υπάρχουν κρυμμένες κοιλότητες ωκεανού- και επιστήμονες του National Institute of Water and Atmospheric Research και του Πανεπιστημίου του Οτάγκο γράφουν σε ανάρτησή τους στο The Conversation πως η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο ωκεανός κινείται κάτω από τους παγετώνες αποκαλύπτει πολύτιμα στοιχεία για το μελλοντικό κλίμα του πλανήτη.