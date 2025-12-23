Τα χαρακτηριστικά και τα όπλα του USS Defiant, που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, προορίζεται να αποτελέσει το πρώτο θωρηκτό του «Χρυσού Στόλου» των ΗΠΑ, παρουσιάζονται σε ειδική ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Advertisement

Advertisement

Ο «Χρυσός Στόλος» των ΗΠΑ: Τι είναι τα «θωρηκτά» κλάσης «Τραμπ» με όπλα λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικά κανόνια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτό- βίντεο)

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα goldenfleet.navy.mil, το πρώτο πλοίο της κλάσης «Τραμπ» θα είναι το «πιο φονικό πολεμικό πλοίο που φτιάχτηκε ποτέ» και θα ανήκει σε μια νέα κλάση μεγάλων πολεμικών πλοίων επιφανείας με την πιο καταστροφική ισχύ πυρός που είχε ποτέ πλοίο…έχοντας τη δυνατότητα να χτυπήσει έναν αντίπαλο σε εμβέλεια 100 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη κλάση. Το θωρηκτό κλάσης Τραμπ θα είναι το πρώτο θωρηκτό κατευθυνόμενων πυραύλων με τη δυνατότητα να αναπτύσσεται με πυρηνικούς και πολυηχητικούς πυραύλους».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται είναι τα εξής:

Διαστάσεις:

Μήκος: 256- 268 μέτρα

Πλάτος: 32-35 μέτρα

Βύθισμα: 7-9 μέτρα

Advertisement

Εκτόπισμα: Άνω των 35.000 τόνων

Ταχύτητα: 30 κόμβοι και άνω

Πλήρωμα: 650-850 ναύτες

Advertisement

Αριθμός σκαφών: 20-25 πλοία

Κύριος οπλισμός:

Πυρηνικοί πύραυλοι cruise SLCM-N

12 κελιά για πολυηχητικούς πυραύλους CPS (Conventional Prompt Strike)

Advertisement

128 κελιά κάθετης εκτόξευσης πυραύλων Mk 41 VLS

Δευτερεύων οπλισμός:

1 ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο των 32MJ (railgun) με βλήματα εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων (HVP)

2 πυροβόλα των 5 ιντσών

Advertisement

2 κανόνια λέιζερ των 300kW ή των 600kW

Advertisement

Αμυντικός οπλισμός:

2 εκτοξευτές πυραύλων RAM (εγγύς αεράμυνας)

4 πυροβόλα των 30 χιλιοστών

Advertisement

4 λέιζερ ODIN

2 συστήματα Counter UxS

Σημειώνεται πως πολλά από αυτά που παρουσιάζονται είναι οπλικά συστήματα υπό ανάπτυξη, ενώ οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα μεγάλες (αν και το εκτόπισμα είναι μικρότερο των τελευταίων θωρηκτών των ΗΠΑ, κλάσης «Iowa»).