Η σχέση μεταξύ του 50χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη Μπράντλεϊ Κούπερ και του διάσημου μοντέλου Τζίτζι Χαντίντ γίνεται πλέον επίσημη, σύμφωνα με τη Daily Mail αφού το ζευγάρι δείχνει έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα. Ο έρωτάς τους έγινε γνωστός τον Οκτώβριο του 2023, μετά από ένα δείπνο στο Via Carota της Νέας Υόρκη, όπου ζουν μόνιμα και οι δυο. Αρχικά το ζευγάρι κράτησε χαμηλούς τόνους, προσπαθώντας να αποφύγει τα φλας των παπαράτσι, κάτι τέτοιο όμως στάθηκε αδύνατον.

Το ζεύγος Κούπερ- Χαντίντ το 2024 στη Νέα Υόρκη.

Το φιλί που έκανε τον γύρο του κόσμου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, το ζευγάρι σταμάτησε πλέον να δυσανασχετεί από την παρουσία των φωτογράφων που είχαν γίνει η σκιά τους στους δρόμους του Μανχάταν. Απαθανατίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λονδίνο, να απολαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, μια κοινή τους αγάπη που έχει γίνει βασικό στοιχείο της σχέσης τους.

Advertisement

Advertisement

Τον Μάιο του 2025, το ζευγάρι έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο όταν η Τζίτζι Χαντίντι έκανε τη σχέση τους επίσημη στο Instagram . Σε μια ανάρτηση για τον εορτασμό των 30ων γενεθλίων της, μοιράστηκε μια αυθόρμητη φωτογραφία των δύο να φιλιούνται, επιβεβαιώνοντας στους εκατομμύρια των ακολούθων της ότι ο Κούπερ ήταν πλέον ο άντρας της ζωής της.

Κούπερ- Χαντίντ: Είναι πλέον οικογένεια

Αυτό που διακρίνει τον δεσμό τους είναι η κοινή τους προσέγγιση στη γονεϊκότητα. Τόσο ο Κούπερ όσο και η Χαντίντ είναι αφοσιωμένοι μονογονεϊκοί γονείς. Ο Κούπερ έχει μια κόρη, την 8χρονη Λέα ντε Σεν από την πρώην σύντροφό του Ιρίνα Σάικ, ενώ η Χαντίντ έχει μια κόρη, την 5χρονη Κάι από τον τραγουδιστή- και πρώην μέλος των One Direction, Ζέιν Μάλικ.

Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι οι δύο τους έχουν δεθεί βαθιά «λόγω των κοινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών τους σε έναν τόσο απαιτητικό χώρο». Οι ζωές τους έχουν γίνει όλο και πιο συνυφασμένες, με τις κόρες τους να περνούν χρόνο όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα «μοντέρνας οικογένειας» που δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα έναντι των θεαματικών εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί.

Ο γάμος δεν αργεί

Στα τέλη του 2025, η σχέση τους έχει φτάσει σε ένα «οριστικό σημείο καμπής». Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κούπερ έχει ζητήσει ήδη το χέρι της από τους γονείς της Χαντίντ, Γιολάντα και Μοχάμεντ, και η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο γάμος τους θα γίνει μέσα στο 2026.

Αυτός θα είναι o δεύτερος γάμος για τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Τον Δεκέμβριο του 2006 είχε παντρευτεί με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο για να πάρουν διαζύγιο μετά από τέσσερις, μόλις μήνες. Στη συνέχεια εκείνος έκανε σχέση με τη Ρενέ Ζελβέγκερ, τη Ζόε Σαλντάνια και τη Σούκι Γουότερχάουζ, ενώ φήμες τον ήθελαν και με τη Τζένιφερ Λόπεζ για ένα μικρό διάστημα.

O Μπράντλεϊ Κούπερ με τη μητέρα του και την Ιρίνα Σάικ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2019.