Εννέα αγενέστατες συμπεριφορές όταν βρισκόμαστε σε μια καφετέρια

«Οι άνθρωποι απολαμβάνουν την ενέργεια που συνδέεται με μια ζωντανή, φιλική καφετέρια και επιλέγουν την τοποθεσία για να κάνουν τις δουλειές τους, καθώς επίσης να μελετούν και να κοινωνικοποιούνται», δηλώνει η Νταϊάν Γκότσμαν, συγγραφέας του «Modern Etiquette for a Better Life» και ιδρύτρια του The Protocol School του Τέξας. «Όμως, όπως όλα τα άλλα στη ζωή, υπάρχουν μερικοί κανόνες εθιμοτυπίας που κάνουν την εμπειρία να κυλήσει πιο ομαλά».