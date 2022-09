Εννέα εξαιρετικά αγενείς συμπεριφορές σε μια παραλία που επιβάλλεται να αποφεύγουμε

Nadine Maruszczak / EyeEm via Getty Images

«Γενικά, η εθιμοτυπία έχει να κάνει με το να προσέχεις τους άλλους ανθρώπους, κάτι που σίγουρα περιλαμβάνει και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην παραλία», λέει στην HuffPost ο Νικ Λέιτον, ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας και συμπαρουσιαστής του podcast «Were You Raised by Wolves;» «Αν και είσαι εκεί έξω, δεν είσαι μόνος και η συμπεριφορά σου μπορεί και επηρεάζει άλλους ανθρώπους».