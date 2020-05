«Enter» - Νέα έργα: Λένα Κιτσοπούλου, Μαρία Παπαδημητρίου και RootlessRoot

Λένα Κιτσοπούλου, Λάλκα Video | Διάρκεια: 13´21´´

Η Λένα Κιτσοπούλου έφυγε από την Αθήνα, μόλις έκλεισαν τα θέατρα. Για το ENTER ετοίμασε μια μικρού μήκους ταινία από την καθημερινότητά της στον οικισμό Λάλκα, όπου τα ένστικτα ανθρώπου και ζώου ζουν απελευθερωμένα και σε αρμονία με τη φύση τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια: «Με το πρότζεκτ αυτό θέλω να μιλήσω για το δικαίωμα του ανθρώπου να αφήνει τον χρόνο να κυλάει χωρίς την έπαρση του να πράττει όλη την ώρα καλοσύνες και σπουδαία έργα. Η ζωή δεν είναι φόβος και πανικός, ούτε ένα μηνιάτικο που χωρίς αυτό πεθαίνεις. Η ζωή είναι αέρας που πρέπει να τον αφήνεις να σε πηγαίνει και όχι να τον υποτιμάς. Το πρότζεκτ αυτό προτείνει να αγαπήσουμε τα ένστικτά μας, να τα γιορτάσουμε, τουλάχιστον να μην τα καταπιέζουμε άλλο στον βωμό μιας δήθεν πολιτισμένης και ανελεύθερης ζωής.» Και συνεχίζει: «Ο Covid-19 είναι για μένα μια ευκαιρία να συνεχίσω κουβαλώντας πάνω μου μια πολύ σημαντική εμπειρία, η οποία με κάνει πλέον να θέλω να αλλάξω το πριν μου και όχι να θέλω αγωνιωδώς να επιστρέψω σε αυτό.»

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Λένα Κιτσοπούλου

Μοντάζ, επεξεργασία βίντεο: MLL Productions (Λένα Κιτσοπούλου & Μαριλένα Μόσχου)

Εμφανίζονται: η Λένα Κιτσοπούλου, ο Ινδιάνος

Ακούγεται το τραγούδι “Save me” του Νίκου Κυπουργού από την παράσταση ”Πυρετός” - Ερμηνεία: Λένα Κιτσοπούλου.

Ειδικές ευχαριστίες στον Νίκο Κυπουργό για το τραγούδι “Save me”.

Μαρία Παπαδημητρίου, Alter Ego Video | Διάρκεια: 2´41´´

Το έργο Alter Ego, που ετοίμασε η Μαρία Παπαδημητρίου για το ENTER, είναι, όπως αναφέρει η καλλιτέχνης: «Μια συνομιλία με τον εσωτερικό εαυτό μου, καθώς με κοιτάζει να κρατώ δύο ψαλίδια και να κόβω αργά αργά τα μαλλιά μου. Άλλες φορές με ενθαρρύνει κι άλλοτε πάλι επιχειρεί να με σταματήσει.» Το θέμα είναι η αλλαγή της αυτοεικόνας μέσω παρεμβολής του σώματος, μια παραμόρφωση κατά κάποιον τρόπο. Το βαθύτερο μήνυμα είναι η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην παράνοια και την ακραία αυτοέκφραση. Είναι ουσιαστικά μια παρωδία της μοναξιάς και της απομόνωσης, καθώς και το υπαρξιακό κενό που πηγάζει από την παρούσα κατάσταση.

Η Μαρία Παπαδημητρίου είναι σύγχρονη εικαστική καλλιτέχνης. Μετά την αποφοίτησή της, με διάκριση στη ζωγραφική, από την École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) του Παρισιού, ξεκίνησε την καλλιτεχνική πρακτική της το 1989. Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων για την υλοποίηση των έργων της, όπως γλυπτική, εγκαταστάσεις, δημόσια τέχνη, βίντεο και φωτογραφία. Είναι γνωστή, ως καλλιτέχνης, για την ικανότητά της να διερευνά συνεργατικά πρότζεκτ και συλλογικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη διασύνδεση τέχνης και κοινωνικής πραγματικότητας. Διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και, παράλληλα, έχει ιδρύσει το Προσωρινό Αυτόνομο Μουσείο για Όλους ή, αλλιώς, T.A.M.A. (Temporary Autonomous Museum for All), το 1998, και την πλατφόρμα SOUZY TROS Art Canteen. Από το 2017 συνδιευθύνει το Victoria Square Project σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Rick Lowe. Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς, σε σημαντικά ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα και έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και βραβεία.

Σύλληψη, Σκηνοθεσία & Ερμηνεία: Μαρία Παπαδημητρίου

Voice over: Tessa Kouroukli Clark

Μοντάζ: Στέφανος Παπαγεωργίου

Οργάνωση παραγωγής: Temporary Autonomous Museum for All.

RootlessRoot Τα πέλματά μας (Our Feet) Σειρά videos Διάρκεια 3ου video: 1´27´´

Θα θέλατε να κινείστε καλύτερα; Να μεγαλώνετε/γερνάτε καλύτερα; Να διαχειρίζεστε καλύτερα το άγχος και την αβεβαιότητα της καθημερινής ζωής; Τι θα λέγατε να αρχίζατε να δουλεύετε πάνω σε αυτό όσο βρίσκεστε στο σπίτι; Η Λίντα και ο Γιόζεφ παρουσιάζουν τις βασικές αρχές της πρακτικής Fighting Monkey.

Το πόσο δυναμική είναι η στάση του σώματός µας έχει να κάνει µε την ευφυΐα των πελμάτων µας.

Από τα πέλματα γερνάμε.

Πρέπει να τα διατηρούμε ζωντανά.

Πρέπει να τα κινούμε.

Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο βίντεο της σειράς που ετοίμασαν οι RootlessRoot για το ENTER.

Οι RootlessRoot ιδρύθηκαν από τη Λίντα Καπετανέα και τον Jozef Frucek το 2006 στην Αθήνα. Η συνεργασία τους προέκυψε από την ανάγκη τους να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους γλώσσα, η οποία ορίζεται ως αρχέγονη και ωμή. Τα έργα τους (σόλο, εγκαταστάσεις, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας παραστάσεις) έχουν παρουσιαστεί σε 21 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι RootlessRoot έχουν συνεργαστεί με τον Akram Khan στο χορευτικό του σόλο DESH, καθώς και με τη Staadsteater Kassel Dance Company, τους DOT504, τη Helsinki Dance Company και πολλές άλλες ομάδες και ιδρύματα. Τα έργα τους, Eyes in The Colors of The Rain (2011), Kireru (2012) και Europium (2015), είναι συμπαραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία υποστηρίζει και τις περιοδείες της ομάδας. Από το 2006 έχουν αναπτύξει την πρακτική Fighting Monkey, που εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης κίνησης και ανάπτυξης και την οποία διδάσκουν ανά τον κόσμο.

Η Λίντα Καπετανέα είναι από το 2017 η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Παραγωγή: RootlessRoot

Μουσική: Βασίλης Μαντζούκης

Βίντεο: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

Εμφανίζεται η Λίντα Καπετανέα

Το πρόγραμμα αναθέσεων από το Onassis USA επιμελήθηκε αυτή την εβδομάδα το Queens Museum.

Το Queens Museum είναι δεσμευμένο στην αποστολή του, να παρουσιάζει υψηλότατης ποιότητας εικαστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ανθρώπους της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης, και ιδιαίτερα για τους κατοίκους του Κουίνς, μιας κοινότητας με μοναδική εθνοτική, πολιτιστική και διεθνή ποικιλομορφία.

Το μουσείο εκπληρώνει αυτή την αποστολή του σχεδιάζοντας και παρέχοντας εικαστικές εκθέσεις, δημόσια προγράμματα και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προάγουν την εκτίμηση και απόλαυση της τέχνης, υποστηρίζουν τις δημιουργικές προσπάθειες των καλλιτεχνών και εμπλουτίζουν την ποιότητα ζωής μέσα από την ερμηνεία, τη συλλογή και την έκθεση τέχνης, αρχιτεκτονικής και design.

Το Queens Museum παρουσιάζει καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις που σχετίζονται άμεσα με τη σύγχρονη αστική ζωή των δημοτών του, διατηρώντας τα υψηλότερα στάνταρ επαγγελματικής, πνευματικής και δεοντολογικής ευθύνης. Όλοι οι καλλιτέχνες εδρεύουν στην περιοχή του Κουίνς, που ήταν το επίκεντρο του κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη.