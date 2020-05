Πώς μεταφέρεται ένα φεστιβάλ online - H προετοιμασία του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Admir Dervisevic / EyeEm via Getty Images

Admir Dervisevic / EyeEm via Getty Images Αδεια κινηματογραφική αίθουσα - Φωτό αρχείου

Το πρόγραμμα

Για πρώτη φορά φέτος, το ΦΝΘ έχει τρία διαγωνιστικά διεθνή τμήματα: το τμήμα «Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους», το «Newcomers», στο οποίο δώδεκα νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, καθώς και το νεοσύστατο τμήμα «Film Forward», το οποίο παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν την σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν. Η ενότητα «Top Docs» περιλαμβάνει ταινίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε διεθνείς διοργανώσεις και να διακρίνονται, οι «Ειδικές Προβολές» παρουσιάζουν ντοκιμαντέρ με ξεχωριστή διαδρομή εντός και εκτός της αίθουσας και τα «Ντοκιμαντέρ για Παιδιά» Επιπλέον, θα προβληθούν συνολικά 77 ελληνικές παραγωγές με θεματικές από την πολιτική και την Ιστορία, μέχρι το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ διαγωνίζεται στα διεθνή τμήματα.

Οσον αφορά τα αφιερώματα, το φεστιβάλ εστιάζει στα «Ντοκιμαντέρ Κινουμένων Σχεδίων», την «Ανθρωπόκαινο Εποχή» και τον «Κόσμο των Memes», στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνονται διαδικτυακές συζητήσεις με ειδικούς καλεσμένους. «Κάποια τμήματα αποφασίσαμε να τα κρατήσουμε για την επόμενη χρονιά, το 2021, ελπίζοντας ότι το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις αίθουσες. Όπως για παράδειγμα τα αφιερώματα σε κάποιους δημιουργούς: στον φωτογράφο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, την σκηνοθέτιδα και καλλιτέχνιδα Λάουρα Χουέρτας Μιλάν και την σκηνοθέτιδα Λόρεν Γκρίνφιλντ που θα έρχονταν για να τα παρουσιάσουν. Όμως έχουμε αρκετά ντοκιμαντέρ, τα οποία κάνουν την παγκόσμια και πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στο ΦΝΘ, έστω και διαδικτυακά», αναφέρει ο κ. Κρασσακόπουλος.

Πώς θα παρακολουθήσουμε ντοκιμαντέρ

Η διαδικασία είναι απλή. Από τις 19 Μαΐου, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του φεστιβάλ θα πρέπει να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο TDF22 ONLINE και να δημιουργήσουν λογαριασμό με ένα κλικ στην επιλογή Create Account, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους. Με μια αναζήτηση ή από τις λίστες που θα υπάρχουν στο κεντρικό μενού, μπορούν να διαλέξουν το ντοκιμαντέρ που επιθυμούν και τότε θα λάβουν ένα e-mail επιβεβαίωσης για θέαση. «Το εισιτήριο είναι μηδενικό, η κάθε προβολή είναι δωρεάν για όλους τους θεατές. Από την στιγμή που θα πατήσει κάποιος το κουμπί για να κλείσει εισιτήριο, έχει 24 ώρες για να δει την ταινία, να ολοκληρώσει την θέασή της. Αν περάσουν 24 ώρες και δεν την έχει δει, αμέσως η θέση ακυρώνεται και η ταινία ξαναγίνεται διαθέσιμη για τον επόμενο που θα θελήσει να την παρακολουθήσει. Αν για παράδειγμα κάποιος σκεφτεί: “Θα μπω την πρώτη ημέρα και θα κρατήσω εισιτήρια για όλες τις ταινίες”, είναι λίγο μάταιο γιατί δεν θα προλάβει να τις δει σε καμία περίπτωση μέσα σε 24 ώρες οπότε θα συμβούλευα τους θεατές να ξεκινήσουν με τα ντοκιμαντέρ που θέλουν πολύ να δουν και να τα βλέπουν με τον ρυθμό που μπορούν. Κάθε μέρα εμείς θα ελέγχουμε ποιες από αυτές τις ταινίες δεν έχουν ιδωθεί και τα εισιτήρια που έμειναν “αχρησιμοποίητα”, θα δίνονται πάλι στο κοινό», λέει ο επικεφαλής προγράμματος του ΦΝΘ.

Κάθε ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για 400 θεάσεις σε χρήστες αποκλειστικά από την Ελλάδα. «Ας πούμε 400 θεατές, λίγο-πολύ ο ίδιος αριθμός θεατών που θα έβλεπαν την κάθε ταινία κατά την διάρκεια του φεστιβάλ στις αίθουσες. Θέλαμε να έχει μια αντιστοιχία ο αριθμός των θεατών που θα μπουν διαδικτυακά με αυτούς που θα παρακολουθούσαν στις αίθουσες στην Θεσσαλονίκη και αυτό σχετίζεται και με τα δικαιώματα που έχουμε για την προβολή των ντοκιμαντέρ, από τους παραγωγούς και τους πωλητές».

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες αύριο, Τρίτη από τις 10 το πρωί και οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιον από την διοργάνωση που θα είναι συνδεδεμένος για πολλές ώρες, με σκοπό να απαντήσει στις ερωτήσεις και να λύσει οποιαδήποτε απορία, μέσω του τσατ της ιστοσελίδας.

Στο τέλος κάθε φεστιβάλ, βραβεύονται τα καλύτερα ντοκιμαντέρ και οι ταινίες που ξεχώρισαν. Στην νέα εκδοχή του ΦΝΤ, δεν θα γίνει διαδικτυακή απονομή βραβείων. Οι κριτικές επιτροπές θα παρακολουθήσουν τις ταινίες, θα πραγματοποιήσουν online συσκέψεις και θα δημοσιευτεί μια ανακοίνωση με τα ονόματα των νικητών. «Η ανταπόκριση των κριτικών επιτροπών σε αυτήν την διαδικτυακή εκδοχή, ήταν πολύ θερμή. Οταν ανακοινώσαμε την αναβολή του φεστιβάλ, όλοι μας είπαν ότι όταν γίνει, όπως κι αν γίνει, θα είναι εκεί και -πράγματι - όταν τους ζητήσαμε να συμμετάσχουν σε αυτήν την διοργάνωση, όλοι δέχτηκαν αμέσως. Νιώθαμε ότι θα ήταν κάπως αμήχανο και παράξενο να κάνουμε μια ανακοίνωση των βραβείων διαδικτυακά», συμπληρώνει ο κ. Κρασσακόπουλος.

Η επόμενη ημέρα των φεστιβάλ

Η πανδημία του κορονοϊού είχε επιπτώσεις και στο χώρο του πολιτισμού και συγκεκριμένα σε μια σειρά από σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου όπως των Καννών, του Λοκάρνο, του Κάρλοβι Βάρι, του SXSW, της Τραϊμπέκα που ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν και ως αποτέλεσμα θα συμμετάσχουν στην παγκόσμια online κινηματογραφική πρωτοβουλία «We Are One: A Global Film Festival».

Πώς θα είναι τα φεστιβάλ κινηματογράφου μετά την πανδημία; «Ολοι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξαναπάμε σινεμά και να βρεθούμε στις αίθουσες όσο το δυνατόν συντομότερα. Για όλους εμάς τους συντελεστές, ένα φεστιβάλ σημαίνει και μια γιορτή που συμβαίνει σε έναν συγκεκριμένο χώρο, σε έναν συγκεκριμένο τόπο και συμπεριλαμβάνει την συγκέντρωση ανθρώπων με αφορμή το σινεμά, τις ταινίες. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Το Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο δεν έχει αναβληθεί παρά μόνο μια φορά μέχρι στιγμής και είναι κάτι που κανείς δεν θα φανταζόταν ότι μπορεί να γίνει ποτέ, είναι απόλυτα κατανοητό γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Είναι οι ίδιοι λόγοι που ανάγκασαν κι εμάς να το αναβάλουμε. Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να μπορέσει να διεξαχθεί το ΦΚΘ και μέσα στις αίθουσες, ακόμα και με κάποια μέτρα προστασίας και απόστασης μεταξύ των θεατών».

Ο κ. Κρασσακόπουλος εξηγεί ότι η υπάρχει η σκέψη να διοργανωθεί η εκδοχή του φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη, αλλά παράλληλα οι συντελεστές να δώσουν την δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα «γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των μέτρων, να παρακολουθήσουν κάποιες ταινίες στην πλατφόρμα».

«Το διαδικτυακό κομμάτι των φεστιβάλ για τα επόμενα χρόνια, για τους επόμενους μήνες, θα παραμείνει και θα είναι σημαντικό. Βέβαια στην περίπτωση μεγάλων διοργανώσεων, δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί όλο το υλικό στο Ίντερνετ, παρότι για παράδειγμα οι Κάννες θα παρουσιάσουν την Αγορά, online. Ομως αν όλες οι ταινίες που θα προβληθούν είναι παγκόσμιες πρεμιέρες, τότε θα πρέπει να συνοδεύονται με την παρουσία μεγάλων σταρ. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις αυτή την αίσθηση και να διοργανώσεις κάτι τέτοιο στο Διαδίκτυο».