Ακυρώνεται και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο λόγω πανδημίας

Pier Marco Tacca via Getty Images

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, από τις σημαντικές ευρωπαϊκές κινηματογραφικές συναντήσεις, ακυρώνει τη φετινή διοργάνωση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μετά την απόφαση της ελβετικής κυβέρνησης να παρατείνει την απαγόρευση εκδηλώσεων άνω των 1.000 ατόμων έως τον Αύγουστο. Το φεστιβάλ είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί 5-15 Αυγούστου.

«Δυστυχώς, τα φυσικά σημεία διεξαγωγής του φεστιβάλ, ξεκινώντας από την εμβληματική πλατεία Piazza Grande με τη γιγαντιαία οθόνη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 2020», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Λοκάρνο έρχεται να προστεθεί στο ντόμινο των ακυρώσεων -στις 28 Απριλίου ανακοινώθηκε η ακύρωση του 55ου Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι (3 - 11 Ιουλίου)- αν και το επίσης, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγεβο συνεχίζει να δηλώνει ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά τον Αύγουστο.

Στην ανακοίνωση τους οι επικεφαλής του Λοκάρνο δήλωσαν ότι δεν θα αντικαταστήσουν τη διοργάνωση με ένα διαδικτυακό φεστιβάλ, αλλά ότι αναλαμβάνουν σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τη στήριξη του ανεξάρτητου σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα «Locarno 2020 - For the Future of Films».

Θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία για ταινίες δημιουργών που επλήγησαν λόγω της πανδημίας σε διάφορα στάδια της παραγωγής τους -ένα για διεθνείς ταινίες και ένα για εγχώριες- ενώ ανακοινώθηκε και η δημιουργία ακόμη μίας πλατφόρμας για την ενίσχυση των αιθουσών που στηρίζουν το καλλιτεχνικό σινεμά.