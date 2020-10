Έντονο αμερικανικό «φλερτ» για τις νέες ελληνικές φρεγάτες

US pitches Greece on a frigate co-production deal https://t.co/5ZAo749Gys pic.twitter.com/Kz6d2JMvhN

«Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν να προσφέρουν, με τις φρεγάτες μας και τη μοναδική αμερικανική πρόταση για συμπαραγωγή τριών από αυτές τις φρεγάτες εδώ στην Ελλάδα» είπε σχετικά ο κ. Πάιατ σε πάνελ κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνδιάσκεψης της Association of the US Army (AUSA).

Εάν η Ελλάδα αποφασίσει την προμήθεια φρεγατών από τις ΗΠΑ, η αμερικανική πρόταση είναι η συμπαραγωγή τριών εξ αυτών στα ναυπηγεία της Onex στην Ελλάδα. «Είχαμε μία ομάδα του US Navy International Programs Office εδώ στην Αθήνα πριν μερικές εβδομάδες, που είχε έναν πολύ επιτυχημένο γύρο συνομιλιών με την Onex, επισκεπτόμενη τα ναυπηγεία και βλέποντας τις δυνατότητες εκεί» είπε ο Αμερικανός πρέσβης. «Έφυγαν απολύτως βέβαιοι πως, αν η ελληνική κυβέρνηση επιλέξει την προσφορά των αμερικανικών πφρεγατών, οι ΗΠΑ και το US Navy IPO θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μια προσέγγιση συμπαραγωγής σε αυτό το στρατηγικά σημαντικό πρόγραμμα- ένα πρόγραμμα που είναι σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ελλάδας, μα επίσης προωθεί τα συμφέροντα της Αμερικής ως προς το να βοηθηθεί η Ελλάδα να είναι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός εταίρος στο ΝΑΤΟ, σε μια πολύπλοκη γεωπολιτικά γειτονιά».

Παραμένει ασαφές ποιος είναι ο τύπος φρεγάτας στον οποίον αναφερόταν ο κ. Πάιατ. Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά στο νέο σχέδιο φρεγάτας που επέλεξε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, με βάση τη FREMM της Fincantieri, ωστόσο θεωρείται μάλλον απίθανο να προωθείται αυτό ως πώληση στην Ελλάδα. Αντ’αυτού, παρουσιάζεται ως πιθανή επιλογή το MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) της Lockheed Martin- η κλάση που είχε παρουσιαστεί και ως ένας από τους ισχυρούς υποψηφίους και σε σχετικό ρεπορτάζ της HuffPost Greece με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη, για τέσσερις νέες φρεγάτες πολλαπλού ρόλου.

Η MMSC αποτελεί παράγωγο του αποκαλούμενου LCS (Littoral Combat Ship), το οποίο θεωρείται ως ένα είδος «υβριδίου» φρεγάτας- κορβέτας. Σύμφωνα με τη Lockheed Martin, η MMSC είναι ικανή για επιχειρήσεις τόσο κοντά σχετικά στις ακτές όσο και στον ωκεανό, έχει εμβέλεια 5.000 ναυτικών μιλίων και μπορεί να πιάσει ταχύτητες άνω των 30 κόμβων. Βασίζεται στην κλάση Freedom του Littoral Combat Ship, με κύτος 118 μέτρων και μπορεί να λειτουργεί ελικόπτερο MH-60R Seahawκ, για αυξημένες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες. Φέρει σύστημα COMBATSS-21 Combat Management System, σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας SeaRAM και είναι εξοπλισμένο με αντιπλοϊκούς πυραύλους και επιφανείας-αέρος, πυροβόλο των 57 χιλιοστών και τηλεχειριζόμενα πυροβόλα των 20 χιλιοστών δεξιά και αριστερά. Ακόμη, διαθέτει σύστημα AN/SLQ-25 Torpedo Defense για προστασία από τορπίλες.