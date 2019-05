ΗΠΑ: Δεκάδες υποσιτισμένες νεκρές φάλαινες ξεβράζονται στην Δυτική Ακτή

Justin Sullivan via Getty Images / HuffPost US

Justin Sullivan via Getty Images / HuffPost US

Με άρθρο της η αμερικάνικη έκδοση της HuffPost US , αναφέρει πως, τουλάχιστον 58 γκρίζες φάλαινες έχουν βρεθεί κατά μήκος των ακτών, από την Καλιφόρνια εως την Αλάσκα, από την Πέμπτη 14 Μαϊου, σύμφωνα με το CNN .

Justin Sullivan via Getty Images / HuffPost US

Justin Sullivan via Getty Images / HuffPost US