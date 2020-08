ΗΠΑ: Ο φόβος θα εκλέξει το νέο πρόεδρο;

Σε άρθρο του Αλ Γκόρ στο επιστημονικό περιοδικό Social Research, το 2004, αιτιολογείται ο χρονισμός (σ.σ. των σποτ) από τον υπεύθυνο επικοινωνίας marketing του προέδρου Μπους. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ήταν σχεδιασμένα «να προβληθούν τη διαφημιστική περίοδο αμέσως μετά την Labour Day (σ.σ. πρώτη Δευτέρα κάθε Σεπτέμβριο), γιατί τότε ξεκινούν συνήθως οι διαφημιστικές εκστρατείες για ”ένα νέο προϊόν”». Υποννοώντας σαφώς, πως το ”παλαιό προϊόν” ήταν ο πόλεμος εναντίον του Οσάμα Μπιν Λάντεν και της Αλ Γκάιντα.

Δεν θα ήταν υπερβολή ωστόσο να αναφερθεί ότι τα μηνύματα της καμπάνιας του Μπους μοιάζουν με αυτά της εκστρατείας επανεκλογής του Franklin D. Roosevelt, το 1944, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από την επίθεσης της Ιαπωνίας στις 7 Δεκεμβρίου 1941, και συμβούλευε τους Αμερικανούς να θυμούνται το Pearl Harbor («Remember Pearl Harbor»).

Πόσο αποτελεσματική είναι η πολιτική του φόβου;

Είναι σαφές πως δεν είναι εύκολο να καθοριστούν πόσες από τις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ, φέρουν ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής του φόβου, καθώς καμπάνιες τέτοιου βεληνεκούς, μπορεί σε σημεία, να εμπεριέχουν εξίσου και στοιχεία πολιτικής ενθουσιασμού. Τα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα, ωστόσο, φέρουν ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του φόβου, κυρίως διότι αφορούν περιόδους όπου η χώρα συμμετείχε ενεργά σε πολεμικές συγκρούσεις και αυτό σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού μηνύματος.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς εν τέλει, πως και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, Νίξον και Μπους κατάφεραν να εκλεγούν και να επανεκλεγούν αντίστοιχα, και αυτό καθιστά την πολιτική του φόβου ιδιαίτερα επιτυχημένη ως μέθοδο συμμετοχής ή/και κινητοποίησης των ψηφοφόρων. Μένει να διαπιστώσουμε, εάν στις 6 Νοεμβρίου, η ίδια τακτική θα βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επανεκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

