ΗΠΑ: Πέθανε ο «American Gangster» Φρανκ Λούκας

Ο Φρανκ Λούκας, ο μεγαλύτερος εμπορος ναρκωτικών των Ηνωμένων πολιτειών, την δεκαετία του ’70 έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Λούκας έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν to 2007, τον ενσάρκωσε στην μεγάλη οθόνη, ο Ντένζελ Γουάσιγκτον, στην ταινία American Gangster.

Οπως αναφέρει στο άρθρο της η εφημερίδα Independent, πέθανε καθ′ οδόν για το νοσοκομείο, μετά από επιπλοκή που εμφανίστηκε στην υγεία του, από άγνωστη αιτία. Ο θάνατος του επιβεβαιώθηκε και από το περιοδικό Rolling Stone.

Η αυτοκρατορία του Φρανκ Λούκας δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1970 όταν ήταν το δεξί χέρι του διαβόητου μαφιόζου της Νέας Υόρκης, Μπάμπι Τζόνσον (Bumpy Johnson), που και αυτός με την σειρά του έγινε ευρύτερα γνωστός από την ταινία του του 1971, Shaft, με τον Ρίτσαρντ Ράουντρι και το ομώνυμο τραγούδι του Αϊζακ Χέιζ.

Ο Λούκας κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει κυρίαρχος της «αγοράς», στο χώρο της ηρωίνης, όταν αποφάσισε να μεταφέρει ίδιος τα ναρκωτικά από την νοτιοανατολική Ασία, αφαιρώντας από την εξίσωση τους μεσάζοντες και χρησιμοποιώντας για μέσο, τις κάσες με τους νεκρούς από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η εγκληματική του οργάνωση ξεκίνησε από το ίδιο σημείο από την οποία την παρέλαβε από το αφεντικό του, τις γειτονιές του Χάρλεμ, με το προϊόν του να φέρει την κωδική ονομασία Μπλού Μάτζικ. (Blue Magic)

Το τέλος ήρθε το 1975, όταν μετά από μεγάλη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ,(Drug Enforcement Administration), οι αξιωματούχοι της, μετά από επιδρομή, κατάφεραν να βρουν 584,000 δολάρια στο σπίτι του στο Νιού Τζέρσεϊ.

Καταδικάστηκε σε 70 χρόνια φυλάκισης για παραβίαση κρατικών και ομοσπονδιακών νόμων περί ναρκωτικών.

Απελευθερώθηκε μετά από πέντε χρόνια και συνεργάστηκε με τις αρχές ως πληροφοριοδότης. Επέστρεψε πάλι στην φυλακή για άλλα εφτά χρόνια και τελικά αφέθηκε ελεύθερος το 1991.

Ο Φρανκ Λούκας έμεινε γνωστός, πέρα από τις παράνομες επιχειρήσεις του, για την αγαπημένη του φιλοσοφία στην ζωή, πως «The loudest in the room is the weakest in the room».

Πηγή: Independent