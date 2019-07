ΗΠΑ: Βρέφος που γεννήθηκε με το σημάδι του «batman» στο πρόσωπο βιώνει απάνθρωπο ρατσισμό

View this post on Instagram

Ontem completei 4 meses 🎈🎈🎈 e o melhor presente foi saber que duas pessoas que eu amo muito aceitaram meu pedido para serem meus padrinhos e me batizarem antes das minhas cirurgias ♥️ Obrigada titia Paty e titio Maick e à todos os titios e amiguinhos que vieram me dar um beijo e passar o dia comigo 🥰🥰🥰 Obrigada titia @kely_personalization_ pelo presente-decoração da Minha festinha ♥️