Εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο καταδίκασε σε φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, μία 40χρονη μητέρα για τη συστηματική και βάναυση κακοποίηση του βρέφους της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες.

Διαφωνώντας με το ύψος της ποινής και κρίνοντας ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη, η εισαγγελική λειτουργός άσκησε έφεση. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα δικαστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο και εν προκειμένω το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Advertisement

Η 40χρονη γυναίκα κρίθηκε, την περασμένη εβδομάδα, ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου. Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών, με τους δικαστές να την καταδικάζουν τελικά σε φυλάκιση τριών ετών, η οποία ανεστάλη επί τριετία.