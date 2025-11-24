Ένα μωρό δέκα ημερών πέθανε από σήψη στην Οξφόρδη μετά από μια αποτυχημένη βιοψία που πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η Willow Rose Courtney-Thompson γεννήθηκε πρόωρα στο νοσοκομείο John Radcliffe της Οξφόρδης. Στις 21 Οκτωβρίου υποβλήθηκε σε βιοψία του ορθού με αναρρόφηση για να αποκλειστεί η σπάνια εντερική πάθηση της νόσου Hirschsprung.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν την επέμβαση χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση των γονιών της Willow, Joseph, 28 ετών, και Lauren, 27 ετών.

Η κ. Courtney-Thompson ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου «προχώρησε ενώ εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο με τον οικογενειακό μου γιατρό».

Μόλις δέκα ώρες μετά την επέμβαση, η Willow στάλθηκε στο σπίτι της, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε και δεν μπορούσε να φάει.

Την επόμενη μέρα βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της και οι γονείς της κάλεσαν τη γραμμή άμεσης βοήθειας “999”.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε από σηψαιμία E.Coli ως αποτέλεσμα της βιοψίας.

Τα λάθη των γιατρών



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, φαίνεται ότι μια σειρά από λάθη των ιατρών συνέβαλαν στον θάνατο της Willow.

Η βιοψία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα θεραπείας που δεν προσέφερε ιδιωτικότητα, με συχνές διακοπές.

Η Willow δεν έλαβε τα συνήθη αντιβιοτικά πριν από τη διαδικασία για την πρόληψη μόλυνσης, αλλά δύο δόσεις μετά.

Η έρευνα κατέληξε ότι η Willow θα είχε επιβιώσει εάν είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 24 ωρών μετά τη βιοψία.

Μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί η σηψαιμία, λέει ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι τα πρώιμα σημάδια σηψαιμίας θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Μετά τη βιοψία, υπήρξε επίσης σύγχυση μεταξύ των χειρουργών και των νεογνολογικών ομάδων. Η χειρουργική ομάδα ανέμενε να παρακολουθηθεί η Willow όλη τη νύχτα, αλλά η νεογνολογική ομάδα την έστειλε σπίτι, πιστεύοντας ότι ήταν ασφαλές.

Οι γονείς της ελπίζουν ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μαθήματα για να αποφευχθεί μια παρόμοια τραγωδία.

Συγκλονίζει η μητέρα

Η μητέρα δήλωσε: «Ο πόνος και η θλίψη που έχουμε κάθε μέρα για τον θάνατο της Willow είναι το ίδιο έντονα τώρα όπως την ώρα που έφυγε.

Έχουμε τόσα πολλά ερωτήματα για το αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για να τη βοηθήσουμε και αυτό έχει μεγαλώσει τη θλίψη μας.

Η έρευνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για να πάρουμε απαντήσεις και να τιμήσουμε τη μνήμη της όμορφης κόρης μας.

Το πιο δύσκολο να αποδεχτούμε είναι ότι ο θάνατος της Willow ακολούθησε μια βιοψία για την οποία δεν είχαμε ενημερωθεί σωστά.

Δεν μας είχαν προειδοποιήσει για κανένα κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μόλυνσης, και δεν είχαμε δώσει συγκατάθεση. Το προσωπικό προχώρησε ενώ απαντούσα για λίγο σε τηλεφώνημα του γιατρού μου».

Σε συγκινητικό αφιέρωμα προς την κόρη της, πρόσθεσε: «Η Willow ήταν ένα ζωηρό, ατίθασο αλλά χαρούμενο μικρό κορίτσι. Ήταν αξιολάτρευτη και ποτέ δεν ενοχλούσε κανέναν. Αν και η Willow έζησε μόνο δέκα μέρες, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων γύρω μας.

Η Willow θα είναι πάντα μέρος της οικογένειάς μας. Είμαστε και εξακολουθούμε να είμαστε αφοσιωμένοι στη μικρή μας κόρη που λείπει πολύ σε όλη την οικογένεια.

Ελπίζουμε ότι με το να μιλήσουμε θα βοηθήσουμε στη βελτίωση της φροντίδας για άλλους, καθώς δεν θέλουμε κανείς άλλος να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένειά μας».

Τι δήλωσε το νοσοκομείο

Μετά τον θάνατο της Willow, το ζευγάρι ανέθεσε στους δικηγόρους να ερευνήσουν τη φροντίδα της.

Το Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust παραδέχτηκε παραβίαση καθήκοντος, μη παρέχοντας στην Willow τα κατάλληλα αντιβιοτικά πριν και μετά τη βιοψία, καθώς και ότι δεν έπρεπε να είχε σταλεί σπίτι την ίδια ημέρα.

Το Trust παραδέχτηκε επίσης ότι δεν ακολούθησε τη διαδικασία επίσημης συγκατάθεσης.

Η δικηγόρος του ζευγαριού, Sara Burns, δήλωσε: «Οι αγαπημένοι της Willow παραμένουν συντετριμμένοι από τον θάνατό της και την εξαιρετικά τραγική του φύση.

Είχαν πολλά ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με τη φροντίδα που έλαβε η Willow πριν από τον θάνατό της.

Ενώ χαίρομαστε που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τις απαντήσεις που άξιζαν στον Joseph και τη Lauren, η έρευνα και η νομική διεκδίκηση αποκάλυψαν ανησυχητικά ζητήματα στη φροντίδα της Willow.

Οι επιπτώσεις της σηψαιμίας μπορεί να είναι καταστροφικές και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπισή της.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν μαθήματα από τον τραγικό θάνατο της Willow για την ασφάλεια άλλων ασθενών».

Πηγή: Daily Mail