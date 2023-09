Επιχείρηση «χαμένο μπάσο»: Μυστήριο τι συνέβη με αγαπημένο ηλεκτρικό μπάσο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Enrique Marcarian via Reuters

Enrique Marcarian via Reuters

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός κατασκευαστής οργάνων ξεκίνησε μια έρευνα - που ονομάζεται The Lost Bass Project («Το χαμένο ηλεκτρικό μπάσο») - καλώντας οποιονδήποτε να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται το μπάσο.

Ακούγεται στα τραγούδια «Love Me Do», «She Loves You» και «Twist and Shout», ενώ εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1969, όταν οι Beatles ηχογραφούσαν στο Λονδίνο.

Το 1963 είχε κάνει «φτερά» η κιθάρα με την οποία είχε γράψει ο Τζον Λένον το «I Want to Hold Your Hand». Επανεμφανίστηκε έπειτα από 51 χρόνια, όταν πουλήθηκε έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία.