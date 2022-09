Επιστήμονες υπολόγισαν πόσα μυρμήγκια υπάρχουν στη Γη

Τον υπολογισμό έκανε μια ομάδα της οποίας ηγήθηκαν δύο βιολόγοι του Universitat Wurzburg στη Γερμανία, η Σαμπίνε Νούτεν και ο Πάτρικ Σούλθαϊς. Ο Σούλθαϊς πραγματοποιούσε έρευνες στην έδρα Συμπεριφορικής Βιολογίας και Κοινωνιοβιολογίας στο Julius Maximilians University (JMU) από το 2022. Ήρθε στο γερμανικό πανεπιστήμιο από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, και η έρευνα, με τίτλο «The Abundance, Biomass, and Distribution of Ants on Earth» δημοσιεύτηκε στο PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA).