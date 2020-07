Επιστολή από την πανεπιστημιακή έδρα της UNESCO στη Δράμα για την Αγία Σοφία

Στο πλαίσιο της γενικής κινητοποίησης των Ελληνικών Αρχών, αλλά και όλων των εμπλεκομένων με Διεθνή θέματα φορέων της χώρας μας, η Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO Con - E - Ect που φιλοξενείται στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και εδρεύει στην πόλη της Δράμας, απηύθυνε επιστολή προς τους Διευθυντές όλων των Πανεπιστημιακών Εδρών της UNESCO και στις πέντε ηπείρους, με την οποία ζητείται από αυτούς να καταδικάσουν την παραβίαση από την Τουρκία, της Συνθήκης του 1972, η οποία διέπει τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η επιστολή αυτή είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου, καθ. Α. Καΐση και τον Διευθυντή της Έδρας Καθ. Δ. Εμμανουλούδη.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

«H UNESCO ως ο μεγαλύτερος σε Παγκόσμιο Επίπεδο Οργανισμός για θέματα Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού, είναι ο Θεματοφύλακας της Παγκόσμιας Κληρονομιάς είτε σε Μνημεία Φυσικού κάλλους είτε σε Μνημεία Πολιτιστικής Αξίας. Για το λόγο αυτό εδώ και δεκαετίες έχει δημιουργήσει τη World Heritage List (λίστα με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς.

Στη λίστα αυτή έχει εγγραφεί από το 1985 το Σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βυζαντινού Πολιτισμού, η Αγία Σοφία. Ο ναός αυτός είναι ένα θαύμα αρχιτεκτονικής και μηχανικής και θεωρείται ένας από τους πιο παλιούς και εντυπωσιακούς ναούς στον κόσμο, έχοντας μια ιστορία 15 αιώνων.

Ενταγμένος σε αυτήν την λίστα και υπό το status που το προσδίδει η UNESCO, ο ναός αυτός γινόταν καθημερινά αντικείμενο θαυμασμού από επισκέπτες απ’ όλον τον πλανήτη που ανήκαν σε όλα τα δόγματα και τις θρησκείες του κόσμου. Ήταν ένα σύμβολο ενότητας όχι μόνον των Χριστιανών and Μουσουλμάνων, αλλά όλων των λαών και πολιτισμών, γιατί όλοι οι άνθρωποι του κόσμου σε οποιαδήποτε θρησκεία και εάν πίστευαν, προσερχόμενοι σ’ αυτόν τον χώρο ένιωθαν την γαλήνη που κατακλύζει το ανθρώπινο ον όταν απευθύνεται στο Θείο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα κατανυκτικό περιβάλλον, όπως αυτό που δημιουργούνταν στην Αγία Σοφία.

Με την προ ολίγων ημερών απόφαση της Τουρκίας να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί, δημιουργήθηκαν δυο νέα δεδομένα:

Α) Παραβιάστηκε κατάφωρα από την χώρα αυτή η συνθήκη της UNESCO που ισχύει από το 1972 και είναι η «Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage», διότι προέβη σε αλλαγή καθεστώτος της Αγίας Σοφίας αυθαίρετα και μονομερώς, χωρίς προηγουμένως να υποβάλλει αίτημα και να πάρει την άδεια του αρμόδιου Συμβουλίου της UNESCO, ως όφειλε.

Β) Αποδίδει στην Αγία Σοφία τον χαρακτήρα ενός ναού προορισμένου μόνο για τους Μουσουλμάνους, εξαφανίζοντας τον Οικουμενικό του χαρακτήρα και την δυνατότητα να απολαμβάνουν το αγαθό αυτής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όλοι οι πολίτες του κόσμου όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ο Διευθυντής της Έδρας UNESCO που ανήκει στο Πανεπιστήμιο αυτό, απευθυνόμενοι προς όλους εσάς τους Διευθυντές Εδρών UNESCO απ΄ όλον τον κόσμο, ανθρώπους που υπηρετείτε το Πνεύμα, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, ζητούμε να καταδικάσετε την παραβίαση της Συνθήκης του 1972 από την Τουρκία, όπως και την εξ’ αυτής προκύπτουσα απομείωση της μοναδικής αξίας της Αγίας Σοφίας, ως Παγκόσμιου Μνημείου».