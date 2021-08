Επίθεση σε σπίτια και καταστήματα Σύρων στην Άγκυρα

Cagla Gurdogan via Reuters

Cagla Gurdogan via Reuters Ατομα μπροστά από καταστραμμένο κατάστημα ύστερα από τα επεισόδια που έγιναν εις βάρος Σύρων προσφύγων στην Αγκυρα (1/8/2021) REUTERS/Cagla Gurdogan