Η Ελλάδα πρώτη στην αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη

ilyast via Getty Images

Στοιχεία για το 2023 που αναφέρονται (α) στο πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ (Real GDP per capita) και (β) στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP per capita in PPS) δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που γνωστοποιεί σε ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο Οικονομικών.