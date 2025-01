via Associated Press

via Associated Press

Από τον σύζυγό της έχει τον τίτλο της βαρόνης ενώ της απονεμήθηκε και ο τίτλος ευγενείας ”ντέι씨ως μέλος στο The Most Excellent Order of the British Empire. Πρόκειται για το βρετανικό τάγμα ιπποτών το οποίο τιμά ανθρώπους των τεχνών και των επιστημών κ.α.