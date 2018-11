Υπόθεση Κασόγκι: Διεξοδική έρευνα ζητά η ΕΕ. Αναλυτική αναφορά και άμεσα ανακοίνωσε ο Τραμπ

Associated Press

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσδιορίσει τις προσεχείς ημέρες ποιος ευθύνεται για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, που θανατώθηκε τη 2α Οκτωβρίου μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Μάλιμπου, στην Καλιφόρνια, όπου επισκέφθηκε το Σάββατο πυρόπληκτες περιοχές, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μια «πλήρης αναφορά», για το «ποιος το έκανε» θα είναι έτοιμη «τις επόμενες δύο ημέρες», δηλαδή σήμερα Κυριακή ή αύριο Δευτέρα, πριν δώσει αμέσως μετά λίγο διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, «τη Δευτέρα ή την Τρίτη».

Μερικές ώρες νωρίτερα, η Χέδερ Νάουερτ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σε αυτό το στάδιο καταλήξει σε «οριστικό συμπέρασμα».

Αντιδρούσε σε δημοσιεύματα των εφημερίδων The Washington Post, The New York Times και άλλων αμερικανικών ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η CIA έχει συμπεράνει ότι ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διέταξε τον φόνο του Κασόγκι. Η Νάουερτ χαρακτήρισε «ανακριβή» τα δημοσιεύματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε το Σάββατο την έκκλησή της να διενεργηθεί διεξοδική έρευνα για τη δολοφονία του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι τον περασμένο μήνα στην Τουρκία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σαφής εξαρχής στην έκκλησή της για μια διεξοδική, αξιόπιστη και διαφανή έρευνα για τον φόνο του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι», αναφέρει ανακοίνωση που υπογράφει εξ ονόματος των ΥΠΕΞ των χωρών-μελών η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική, η Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Η ΕΕ κατέγραψε την ανακοίνωση των αρχών της Σαουδικής Αραβίας τη 15η Νοεμβρίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνά τους, όμως συνεχίζει να είναι αναγκαίο να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια ως προς τις περιστάσεις γύρω από αυτό το φρικιαστικό έγκλημα, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι γι′ αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση (1).

«Μαζί με τους διεθνείς εταίρους μας, θα παρακολουθούμε στενά το αποτέλεσμα της έρευνας και θα συνεχίσουμε να τονίζουμε ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μέτρα που θα εγγυώνται ότι δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο», προστίθεται στο κείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κασόγκι, αρθρογράφος της αμερικανικής εφημερίδας The Washington Post που είχε επικρίνει ορισμένες αποφάσεις του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δολοφονήθηκε μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη τη 2α Οκτωβρίου.

Η CIA έχει «συμπεράνει» ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας διέταξε τη δολοφονία του Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων The Washington Post, The Wall Street Journal και άλλων αμερικανικών ΜΜΕ την Παρασκευή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όμως ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει σε «οριστικό συμπέρασμα» για το ποιος βρισκόταν πίσω από τον φόνο, διότι υπάρχουν ακόμη πολλά «αναπάντητα ερωτήματα».