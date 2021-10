Υψηλόβαθμό στέλεχος της Nike αποκάλυψε πως είχε δολοφονήσει έναν 18χρονο - Μυστικό 56 ετών

Επί σειρά ετών υψηλόβαθμό στέλεχος τη Nike στις ΗΠΑ αποκάλυψε ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα έφηβο αγόρι στους δρόμους της Δυτικής Φιλαδέλφειας πριν από 56 χρόνια.

Ο Λάρρι Μίλλερ, πρόεδρος της Jordan Brand, μίλησε για τη δολοφονία που διέπραξε το 1965 σε μια συνέντευξη στο Sports Illustrated.

«Με έτρωγε μέσα μου», είπε για το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε σε ηλικία μόλις 16 ετών όταν ήταν, όπως λέει, «καθαρός γκάνγκστερ».

Ο κ. Μίλλερ, σύμφωνα με το BBC, είπε ότι είχε ενταχθεί σε συμμορία στη Δυτική Φιλαδέλφεια σε ηλικία 13 ετών, και από άριστος μαθητής μέσα σε ελάχιστο χρόνο είχε γίνει γκάγκστερ και έπινε κάθε μέρα.

Όταν ένας φίλος του σκοτώθηκε από μέλος αντίπαλης συμμορίας, ο κ. Μίλλερ, ήταν μόλις 16 ετών, και όπως λέει έπιασε ένα όπλο 0,38 χιλ, μέθυσε και μαζί με τρεις φίλους του αναζήτησε τον δράστη για να πάρει εκδίκηση.

Δεν κατάφερε όμως ακριβώς αυτό που ήθελε, αφού το μόνο έκανε στις 30 Σεπτεμβρίου 1965, ήταν να πυροβολήσει στο στήθος του πρώτο άτομο που βρέθηκε στο δρόμο του. Τον 18χρονο Έντουαρντ Γουάιτ.

«Αυτό είναι που που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος», όπως λέει σήμερα.

Η απόφαση να μιλήσει ανοιχτά ήρθε τώρα, λίγο πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του που έχει προγραμματιστεί το 2022.

Όπως λέει εξέτισε ποινή φυλάκισης για τον φόνο. Δεν είπε ψέματα για τη δολοφονία, αλλά το κράτησε μυστικό.

Ο κ. Μίλλερ χαρακτήρισε την απόφαση να μιλήσει ανοιχτά για το παρελθόν του- το οποίο έχει κρύψει από τα παιδιά, τους φίλους και τους στενότερους επιχειρηματικούς του συνεργάτες - ως κάτι «πραγματικά δύσκολο». «Για χρόνια, προσπαθούσα να το αποφύγω», είπε στο Sports Illustrated.

«Προσπάθησα να το κρύψω και ήλπιζα ότι δεν θα το μάθει κανείς».

Ο κ.Μίλλερ είναι στην Nike από το 1997 και διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητες της Nike Basketball, της Jordan Brand και της Converse. Είναι επίσης πρώην στέλεχος των Kraft Foods και Campbell Soups και πρώην πρόεδρος της επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ του Portland Trail Blazers.

Όπως λέει δεν είπε ποτέ ψέματα στις αιτήσεις για θέσεις εργασίας, αφού ανέφερε πως είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Πριν από τη συνέντευξη, ο κ. Μίλλερ φέρεται να ενημέρωσε τα μέλη του στενού του κύκλου, συμπεριλαμβανομένου του θρύλου του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και του επιτρόπου του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, για το περιστατικό.

Το βιβλίο του “Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom” - γραμμένο σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη κόρη του - περιγράφει λεπτομερώς το περιστατικό της δολοφονίας, τις περιόδους κράτησής του σε αναμορφωτήρια για διάφορα αδικήματα κ.α.

Η Nike δήλωσε στο BBC News ότι η ζωή του Μίλλερ είναι μια «απίστευτη ιστορία για δεύτερες ευκαιρίες».

«Είμαστε περήφανοι για τον Λάρρυ Μίλλερ και για την ελπίδα και την έμπνευση που μπορεί να προσφέρει η ιστορία του» προσθέτει και τονίζει ότι υποστηρίζει πολιτικές που βοηθούν πρώην κρατούμενους να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη και να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Ο κ.Μίλλερ λέει ότι ελπίζει ότι η ιστορία του να βοηθήσει όσο περισσότερους νέους να εγκαταλείψουν μια ζωή γεμάτη κινδύνους και βία αλλά και να εμπνεύσει πρώην κρατούμενους, να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν ακόμα να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

«Το λάθος ενός ατόμου ή το χειρότερο λάθος που έκανε στη ζωή του, δεν πρέπει να ορίζει το τι θα συμβεί στην υπόλοιπη ζωή σου».

Πηγή: BBC