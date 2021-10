Εννέα μεταφραστές συστήνουν στη HuffPost τα καλύτερα νέα βιβλία του φθινοπώρου

MarioGuti via Getty Images

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο η τελευταία μου μεταφραστική δουλειά, μια συλλογή διηγημάτων του διάσημου Γιου Νέσμπο. Ο Νέσμπο βρίσκει πάντα τρόπους να με εκπλήσσει: είτε επειδή γίνεται ολοένα και πιο αιμοβόρος, πιο θορυβώδης, είτε πιο απόκρυφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με εξέπληξε η ποιότητα της γραφής του -λογοτεχνική, με ρυθμό, πολύ διαφορετική από αυτή που έχω συνηθίσει να μεταφράζω στις περιπέτειες του Χάρι Χόλε (όπου γράφει πολύ πιο στακάτα, βατά και pop, ήτοι απλά). Μου έκανε πραγματικά εντύπωση η μεγάλη έμφαση στον ρυθμό της γλώσσας του και στους διαλόγους του, έμφαση που ισούται της προσοχής που δίνει και στην πλοκή των ιστοριών του. Κατευχαριστήθηκα τη μετάφραση του «Άρχοντα της Ζήλιας»! Σημειωτέον ότι ο νορβηγικός τίτλος του βιβλίου είναι «Sjalusimannen», δηλαδή ο ζηλόφθων άνδρας· αλλά πάλεψα για να αποδοθεί ο τίτλος ως έχει στα ελληνικά, γιατί θεωρώ ότι κάνει τεράστια διαφορά. (Διορθώνω: δεν πάλεψα· έβαλα βέτο. Ο ευγενέστατος Γιου υποχώρησε. One small step for Sjalusimannen, a giant leap for translators!).

Γεωργία Ζακοπούλου «Τέρρα Άλτα» του Χαβιέρ Θέρκας ( εκδόσεις Πατάκη , κυκλοφορεί τέλος Νοεμβρίου)

1988: Ως γαλλομαθής χημικός, το πρώτο βιβλίο που ανέλαβα να μεταφράσω ήταν «Η ιστορία της οικολογίας» του Πασκάλ Ακό.

1990: Πρώτη διαμονή στην Ρόδο. Έρωτας με την πρώτη ματιά.

1993: Βαθιά βουτιά στη μετάφραση της λογοτεχνίας με τα «Τέλματα» του Αντρέ Ζιντ, ενός συγγραφέα που δεν θα πάψω ποτέ να μελετώ.

1995: Πέρασμα στην ισπανόφωνη λογοτεχνία με τον «Λίβελλο από τον πλανήτη των πιθήκων» του Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν.

1996-2007: Φρανσουάζ Σαγκάν, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Ξαβιέρ Μορέτ, Κριστιάν Γκαγί, Σέσαρ Άιρα, Ενρίκε Βίλα-Μάτας, Έλια Μπαρθελό. Περιοδικό «Μετάφραση».

2003: Φελισμπέρτο Ερνάντες. Η τυχαία συνάντησή μου με τα διηγήματά του στο «Κανείς δεν άναβε τα φώτα» θα αποδειχθεί η πιο ευλογημένη στιγμή της μεταφραστικής και αναγνωστικής μου πορείας.

2008-2021: Φράνς Υζέρ, Ιρέν Νεμιρόφσκι, Ζαν-Πιέρ Βερνάν, Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Χουάν Μαρσέ, Ροδρίγο Ασμπούν, Σαμουέλ Μπώ-Μποβύ. Χαβιέρ Θέρκας. Διοργάνωση εργαστηρίων και διεθνών συναντήσεων μεταφραστών από και προς τα ελληνικά σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Περιοδικό τέχνης και λόγου «Νησίδες».

Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά σημεία, από έργα, πρόσωπα και περιβάλλοντα, με τα οποία ανιχνεύω ακόμα τη διαδρομή μου, συνδιαμορφώνω τη γραφή και τις δράσεις μου, συγγράφοντας μεταφράσεις.

Τέρρα Άλτα, μια απομονωμένη περιοχή της Καταλονίας όπου «δε συμβαίνει ποτέ τίποτα», μια περιοχή γνωστή μόνο για το καλό κρασί της και τη μάχη του Έβρου, την πιο άγρια μάχη του ισπανικού εμφυλίου.

Τέρρα Άλτα είναι και ο τίτλος του νέου βιβλίου του Χαβιέρ Θέρκας που είχα την τύχη να μεταφράσω και θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Πατάκη.