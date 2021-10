Ωρα για ελληνική έξοδο από τις συμπληγάδες της άκριτης ξενομανίας και ξενοφοβίας

-Η ομιλία σας στην εκδήλωση με αφορμή την 50η επέτειο του θανάτου του πρώτου Έλληνα ποιητή στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ από την Έδρα Ελληνικών Σπουδών «Γιώργος Σεφέρης« του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βοστώνη έχει τίτλο “George Seferis in the Underworld: Reading Seferis with Heaney” (Γιώργος Σεφέρης στον κάτω κόσμο: Διαβάζοντας Σεφέρη με τον Χίνι). Από που αντλήθηκε η έμπνευση;