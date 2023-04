Ερχονται τρεις νέες ταινίες Star Wars

via Associated Press

Ευχάριστα τα νέα για τους θαυμαστές των ταινιών «Star Wars» καθώς την Παρασκευή η Lucasfilm ανακοίνωσε τρεις νέες ταινίες ζωντανής δράσης στο franchise.

Η Ντέιζι Ρίντλεϊ θα υποδυθεί ξανά την Τζεντάι, Ρέι, σε μία από τις τρεις νέες ταινίες ζωντανής δράσης Star Wars που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του «Star Wars Celebration Europe 2023» στο Λονδίνο από την Πρόεδρο της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι.

Η ταινία της οποίας ο τίτλος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, θα είναι η πρώτη ταινία Star Wars μετά το «Επεισόδιο 9 - Skywalker Η Άνοδος» του 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει τα γεγονότα αυτής της ταινίας, ακολουθώντας τη Ρέι καθώς ξεκινά να ιδρύσει ένα νέο Τάγμα Τζεντάι. Η Σαρμίν Ομπάιντ Σινόι θα σκηνοθετήσει την ταινία ενώ το σενάριο θα είναι από τον δημιουργό των «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ.

Η Σαρμίν Ομπάιντ Σινόι, Καναδέζα πακιστανικής καταγωγής, θα γίνει η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις ταινίας Star Wars. Eργάστηκε πρόσφατα στην τηλεοπτική σειρά Ms. Marvel και κέρδισε δύο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, πρώτα το 2012 για το Saving Face και μετά ξανά το 2015 για το A Girl in the River: The Price of Forgiveness.

Eκτός από την ταινία με τη Ρέι, η πρόεδρος της Lucasfilm ανακοίνωσε δύο άλλες ταινίες Star Wars. Η μία θα διηγείται την ιστορία του πρώτου Τζεντάι, με τον Τζέιμς Μάνγκολντ να είναι σκηνοθέτης. Η άλλη ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέιβ Φιλόνι, θα επικεντρώνεται στη Νέα Δημοκρατία και θα κλείσει τις αλληλένδετες ιστορίες που εξελίσσονται στις τηλεοπτικές σειρές «The Mandalorian», «The Book of Boba Fett» και την επερχόμενο «Ahsoka» (της οποίας το τρέιλερ έκανε το ντεμπούτο του στην εκδήλωση του Λονδίνου) .

Δεν αποκαλύφθηκαν άλλες λεπτομέρειες - σχετικά με το casting ή τις πιθανές ημερομηνίες κυκλοφορίας - όσον αφορά τις ταινίες του Mάνγκολντ ή του Φιλόνι.