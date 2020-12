Έρευνα: Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στον κόσμο του blockchain και των bitcoins

peterschreiber.media via Getty Images

peterschreiber.media via Getty Images

To blockchain, ευρύτερα γνωστή ως η τεχνολογία πίσω από το Bitcoin, θεωρείται πως μπορεί να εφαρμοστεί σε μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, πέρα από τα όρια των κρυπτονομισμάτων: Στην ουσία πρόκειται για ένα μητρώο αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών σε συνδεόμενα μεταξύ τους κρυπτογραφημένα τμήματα (blocks), με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας συνεχούς αλυσίδας, όπου κάθε αλλαγή/ εξέλιξη επηρεάζει τις επόμενες καταχωρήσεις- δημιουργώντας έτσι ένα αξιόπιστο ιστορικό. Τέτοιου είδους πλατφόρμες μπορούν να είναι ανοικτές ή κλειστές.

Αποκαλυπτική ως προς τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ άλλων χωρών, στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της τεχνολογίας blockchain και την ωριμότητα της αγοράς για τα crypto assets (μεταξύ των οποίων τα ψηφιακά νομίσματα, γνωστά και ως κρυπτονομίσματα- cryptocurrencies- με γνωστότερο όλων το Bitcoin), είναι εκτενής μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και Φόρουμ για το Blockchain , η οποία συντονίστηκε από το IFF (Institute for the Future) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Andriy Onufriyenko via Getty Images

Andriy Onufriyenko via Getty Images

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι, σε ότι αφορά το επίπεδο ωριμότητας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η Κύπρος είναι από τις πρωτοπόρες χώρες της Ευρώπης , έχοντας θέσει σε εφαρμογή από το 2019 εθνική στρατηγική για την υποστήριξη και την προώθηση του blockchain, ενώ η προσπάθεια για την ανάπτυξη της νομοθεσίας αναφορικά με τα crypto assets είναι συνεχής. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να εξεταστεί ως προς τις ευκαιρίες που παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης και γίνεται ειδική μνεία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας όχι μόνο το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα (MSc in Blockchain & Digital Currency), αλλά και ένα δωρεάν εισαγωγικό μάθημα (Massive Online Open Course - MOOC) στα ψηφιακά νομίσματα, στο οποίο έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πέραν των 40,000 φοιτητών από 100 χώρες».

Andriy Onufriyenko via Getty Images

Andriy Onufriyenko via Getty Images Digital generated image of data space.

Τον πυρήνα της κοινότητας του blockchain στη χώρα αποτελούν περίπου 5.000 άτομα- και άξιο αναφοράς είναι το σχόλιο πως η σχετική βιβλιογραφία και η κάλυψη στα ΜΜΕ φαίνονται να υποδεικνύουν ότι η ελληνική κρίση χρέους έχει παίξει τον ρόλο της ως προς την περιορισμένη υιοθέτηση ψηφιακών νομισμάτων, ως ενός «αυτο-ελεγχόμενου» μέσου αποταμίευσης/ αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων, λόγω φόβων για «bank run» μετά το 2013 (το έτος του «κουρέματος» σε καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες). «Το Bitcoin αναδείχθηκε ως εναλλακτική, με δημοσιεύματα να αναφέρουν αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιδιώκουν επενδύσεις σε ψηφιακά assets. Τα capital controls που επιβλήθηκαν το 2015 αποδείχτηκαν σημαντικό εμπόδιο ως προς την πρόσβαση σε ψηφιακά νομίσματα, ένας παράγοντας που απέτρεψε περαιτέρω υιοθέτηση. Η Ελλάδα σήμερα δεν αποτελεί μεγάλο παίκτη στην ευρωπαϊκή blockchain σκηνή».

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γιώργο Γιαγλή, Εκτελεστικό Διευθυντή του Institute for the Future: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους εταίρους στο Παρατηρητήριο Blockchain της ΕΕ για την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να εναρμονίσει το κανονιστικό πλαίσιο των κρατών-μελών της ΕΕ, με την πρόταση Markets in Crypto Assets (MiCA) που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πού βρίσκεται σήμερα κάθε χώρα στην Ευρώπη. Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από δεκάδες εμπειρογνώμονες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και συλλέξαμε στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές πρωτοβουλίες, την κατάσταση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες καθώς και τις κοινότητες χρηστών σε κάθε χώρα. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα είναι η πιο ολοκληρωμένη και ενημερωμένη ανάλυση της κατάστασης του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος blockchain μέχρι σήμερα».