Ερυθρά Θάλασσα: Αντικρουόμενες γεωστρατηγικές επιδιώξεις

Παράλληλα, επιδιώκεται η αντιμετώπιση της κινεζικής επιρροής μέσω της πρωτοβουλίας Security and Growth for All in the Region (SAGAR), με στόχο την προώθηση ενός σταθερού και ευημερούντος θαλάσσιου περιβάλλοντος.