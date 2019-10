Έργο του Ρέμπραντ πωλήθηκε σε δημοπρασία χωρίς να έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του

Πίνακας του Ρέμπραντ, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, θα εκτεθεί για πρώτη φορά, στη Βρετανία και στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έκθεσης για τον Ολλανδό ζωγράφο που έχει διοργανωθεί ποτέ, με θέμα την πρώτη περίοδο του έργου του.

Οπως ανακοίνωσε την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, το Ασμόλειο Μουσείο, στην Οξφόρδη σε συνεργασία με το Μουσείο του Λέικενχαλ, στο Λάιντεν της Ολλανδίας, κατάφερε να εξασφαλίσει, τον δανεισμό του έργου, που φέρει τον τίτλο, «Let the Little Children Come to Me» (Αφήστε τα Μικρά Παιδιά να Ερθουν σε Εμένα).

Ο πίνακας ανακαλύφθηκε σε δημοπρασία στην Γερμανία, το 2014, με την ονομασία, «Netherlandish School» (Ολλανδικό Σχολείο) από τον Ολλανδό έμπορο έργων τέχνης, Γιαν Σιξ, ο οποίος τον αγόρασε αντί 1,5 εκατ. ευρώ.

Παρότι το έργο δεν ήταν βέβαιο πως ανήκε στον Ρέμπραντ, ο Γιαν Σιξ, θεωρούσε πως σε μεγάλο βαθμό, ήταν αυθεντικός, καθώς ο ίδιος Ρέμπραντ εμφανιζόταν στην εικόνα, κάτι που είχε επαναλάβει, τόσο σε χαρακτικά όσο και σε σχέδια ζωγραφικής.